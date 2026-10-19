Poate fi diagnosticat inclusiv accidentul vascular.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Surditatea brusc instalată este una dintre urgențele ORL. Un nerv suferă un accident ischemic sau hemoragic. Este foarte important ca pacientul să ajungă repede la medic pentru tratamentul adecvat. Prezentarea la medic înseamnă recuperarea auzului. Întârzierea prezentării la medic poate duce la o pierdere nerecuperabilă, care necesită protezare.”

Scăderea auzului într-o singură ureche poate însemna o infecție, dar și un accident vascular. Și nu doar scăderea auzului pe o singură parte este o urgență ORL.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Când este ceva unilateral și, mai ales, când apar zgomote doar într-o ureche — acufene unilaterale, nu bilaterale — mergeți la medic.”

Scăderea auzului sau zgomotele auzite doar într-o singură ureche pot ascunde extrem de multe diagnostice. Inclusiv bolile creierului pot avea această manifestare. La fel și accidentele vasculare.

Dacă auzul nu mai poate fi recuperat prin tratament, este necesară protezarea auditivă.

Laura Mihale, audiolog: „Mă refer la dificultăți de înțelegere a conversațiilor în medii zgomotoase și la dificultăți de înțelegere a vocilor mai subțiri. Această scădere a auzului apare în zona sunetelor înalte. Frecvențele înalte sunt primele afectate și, tocmai de aceea, mai multe persoane care au deficiențe de auz, pentru că auzul începe să scadă în zona frecvențelor înalte, încep să aibă dificultăți de înțelegere. Vin pacienți în cabinet care ne spun: «Aud, dar nu înțeleg. Aud ce se vorbește, dar nu înțeleg ce mi se spune».”

Audiograma vocală ajută specialistul să evalueze obiectiv capacitatea de înțelegere. Dacă, în urma audiogramei vocale, se constată că este afectată capacitatea de înțelegere a cuvintelor, se recomandă protezarea auditivă!

Aparatele auditive oferă amplificare doar în zona frecvențelor afectate.