Fructul exotic numit „ochiul dragonului”, care îți întărește sănătatea și încântă papilele. Cum se mănâncă

Longanul crește în ciorchini pe copaci. Fructul este rotund și are aproximativ dimensiunea unui strugure mare. Sub coaja tare, de culoare maronie, se află pulpa albă a fructului care înconjoară o sămânță închisă la culoare. Această structură i-a adus și porecla de „ochiul dragonului”. Pulpa fructului longan seamănă cu cea a strugurelui atât ca gust, cât și ca textură, însă are o ușoară aromă de mosc. Cum se mănâncă și ce beneficii are.
Ce este Longan și de unde provine
Originar din India sau China, longanul este foarte popular în Asia, iar piețele asiatice sunt, de obicei, cel mai bun loc unde poate fi găsit fructul proaspăt.
Longanul este disponibil și conservat sau uscat. În medicina tradițională chineză sunt folosite atât fructul, cât și sâmburele pentru diferite remedii și pentru menținerea stării generale de sănătate.
Cercetările științifice nu confirmă toate beneficiile atribuite acestui fruct, însă longanul conține nutrienți utili pentru menținerea sănătății.
Caracteristicile fructului Longan
Fructele de longan sunt mici, având în general între 1 și 3 centimetri în diametru, și au o formă rotundă până la ușor ovală. Fructele sunt acoperite de o coajă subțire, fragilă, asemănătoare scoarței, presărată cu mici denivelări, care îi oferă o textură ușor aspră și granulată. Coaja poate avea nuanțe variate de maro deschis, verde și galben și se îndepărtează ușor, lăsând la vedere pulpa translucidă, de culoare alb-gri.
Pulpa este semi-fermă, suculentă și bogată în apă și înconjoară o sămânță mare, neagră și lucioasă. Sămânța nu este comestibilă, iar pulpa nu se lipește de aceasta.
Fructele de longan au o aromă discretă și un gust dulce, ușor acrișor, cu note florale și o tentă de mosc. În funcție de soi, pot avea și nuanțe aromatice care amintesc de gardenie sau molid, conform specialtyproduce.
Beneficii pentru sănătate
Fructul proaspăt de longan este bogat în vitamina C, la fel ca multe alte fructe, motiv pentru care acestea sunt importante într-o dietă echilibrată. O porție de longan poate furniza aproape necesarul zilnic de vitamina C.
Aspectul și gustul particular al fructului pot stimula apetitul și pot încuraja consumul unei cantități mai mari de fructe. Nutriționiștii subliniază că diversitatea fructelor din alimentație asigură un aport mai variat de nutrienți.
Datorită conținutului de vitamina C și altor nutrienți, longanul poate contribui la:
Sănătatea țesuturilor
Atunci când o tăietură de pe piele se vindecă, vitamina C are un rol important. Cunoscută și sub numele de acid ascorbic, vitamina C este esențială pentru sănătatea țesuturilor și contribuie la vindecarea rănilor.
De asemenea, ajută organismul să producă colagen, o substanță importantă pentru mușchi, cartilaje, piele, oase și alte structuri ale corpului. Vitamina C contribuie și la menținerea sănătății dinților și gingiilor, conform webmd.
Sănătatea inimii
Unele studii sugerează că vitamina C, datorită proprietăților antioxidante, poate contribui la menținerea sănătății inimii. Aceasta poate reduce rigidizarea arterelor, asociată cu bolile cardiovasculare.
Suplimentele de vitamina C nu par să aibă același efect. Consumul de vitamina C din surse vegetale, precum longanul, poate fi mai benefic pentru sănătatea inimii. Sunt însă necesare mai multe cercetări pentru a înțelege exact modul în care vitamina C protejează sistemul cardiovascular.
Controlul tensiunii arteriale
Longanul conține și o cantitate bună de potasiu, un mineral care ajută la reglarea tensiunii arteriale. Mulți nutriționiști consideră că potasiul este un nutrient consumat în cantități prea mici, deoarece majoritatea oamenilor nu ating doza recomandată zilnic.
În trecut, oamenii consumau mult mai mult potasiu decât sodiu. În prezent, însă, alimentația conține de aproximativ două ori mai mult sodiu decât potasiu. Unii cercetători consideră că acest dezechilibru contribuie la apariția hipertensiunii. Deoarece tensiunea arterială crescută este un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral, un aport adecvat de potasiu poate reduce acest risc.
Valori nutriționale
Longanul conține cantități mici din mai multe vitamine și minerale și reprezintă o sursă utilă de:
• vitamina C
• potasiu
• riboflavină (vitamina B2)
Profilul nutrițional al longanului diferă în funcție de modul de consum: proaspăt, conservat sau uscat. O porție de aproximativ 20 de fructe proaspete de longan conține:
• calorii: 38
• proteine: 1 gram
• grăsimi: 0 grame
• carbohidrați: 10 grame
• fibre: 1 gram
Cum se consumă Longan
Gustul fructului de longan este dulce și ușor floral, cu o notă fină de miere. Pulpa este suculentă, fragedă și plăcută la gust, fiind apreciată mai ales de cei care preferă fructele dulci. Unii compară gustul longanului cu o combinație între litchi și strugurii muscat, având o aromă parfumată.
Longanul proaspăt se găsește de obicei în sezon sau în raioanele de fructe ale magazinelor asiatice. Uneori poate apărea confuzie deoarece pe unele conserve apare marca „Dragonfly”, însă ingredientul menționat pe etichetă este „Large Longans”.
Consumul fructului de longan este simplu. Pentru a-l mânca, se pot urma câțiva pași:
Coaja subțire se rupe ușor cu degetele. După îndepărtarea acesteia, se scoate sâmburele din interior.
Pulpa translucidă și suculentă poate fi consumată direct. Fructul poate fi mâncat întreg pentru a simți mai bine gustul.
Longanul poate fi adăugat în salate de fructe, deserturi sau chiar în unele băuturi și cocktailuri, pentru un gust diferit.
Diferențe între Longan și Lychee
Dezbaterea despre care fruct este mai gustos, longanul sau litchiul, continuă de mult timp. În realitate, alegerea ține de preferințele personale. Iată câteva informații pentru comparație.
Litchi
• Denumire științifică: Litchi chinensis
• Dimensiune: mai mare
• Coajă: aspră, cu denivelări, roz-roșiatică
• Pulpă: suculentă, moale, ușor opacă
• Sâmbure: maro, lucios, alungit
• Gust: dulce, floral, cu o ușoară notă acrișoară
• Aromă: delicată și parfumată
• Sezon în Vietnam: începutul până la mijlocul verii
Longan
• Denumire științifică: Dimocarpus longan
• Dimensiune: mai mic
• Coajă: netedă, maro deschis, cu puncte mici închise la culoare
• Pulpă: mai crocantă, mai translucidă
• Sâmbure: negru, lucios, rotund
• Gust: dulce, mai discret, cu o ușoară aromă de mosc
• Aromă: fină, cu o notă caldă, ușor moscată
• Sezon în Vietnam: mijlocul până la sfârșitul verii