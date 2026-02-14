Kiwano – pepenele exotic cu coarne. Gust, beneficii și cum se consumă

Pepenele kiwano este un fruct exotic și bogat în nutrienți, originar din regiunile centrale și sudice ale Africii.

Conține antioxidanți, electroliți, fier și alte componente care susțin sănătatea generală. Denumirea sa științifică este Cucumis metuliferus, iar alte nume sub care este cunoscut includ pepene cu coarne și castravete african cu coarne. Când este copt, coaja groasă a pepenelui kiwano are o culoare portocaliu intens și este acoperită cu mici proeminențe ascuțite, asemănătoare unor coarne. Pulpa din interior este gelatinoasă, de culoare verde-lămâie sau galbenă, și conține numeroase semințe comestibile. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct. Cum arată Pepenele kiwano / pepenele cu coarne este un fruct exotic, alungit, cu coajă groasă, portocalie, acoperită cu țepi rigizi. Țepii sau „coarnele" sunt atât de proeminente încât, atunci când este așezat pe o suprafață plană, pepenele kiwano se sprijină complet pe ele. Pepenele kiwano, cu denumirea științifică Cucumis metuliferus, face parte din familia castraveților și a pepenilor. Originar din Africa, poate fi cultivat și în regiunile mai calde din Statele Unite. Alte denumiri ale fructului sunt: pepene cu coarne, castravete african cu coarne, kiwano, pepene jeleu și „fruct arici de mare". Ultima este preferata mea, deoarece pepenele kiwano chiar seamănă cu un arici de mare.

Ce gust are și cum se mănâncă Spală cu grijă pepenele kiwano cu apă călduță, apoi șterge-l bine. Folosind un cuțit mare și ascuțit, taie fructul pe lung. În interior se află o pulpă gelatinoasă, suculentă, de culoare verde-lămâie, cu semințe mici, albe. Aroma pepenelui kiwano nu este dulce, ca a unui fruct tropical bine copt, ci mai degrabă seamănă cu cea a unui castravete proaspăt, cu o ușoară notă de citrice. Pentru a-l consuma, scoate pur și simplu pulpa cu o lingură și mănânc-o ca atare. Gustul dominant este similar cu al unui castravete proaspăt, delicat și ușor acrișor. Pulpa, cu consistență de jeleu, este surprinzător de zemoasă și răcoritoare. În contrast cu pulpa alunecoasă, semințele albe sunt ferme și au mai mult o textură fibroasă decât gust, conform runawayrice. În funcție de cât de mult îți plac semințele, le poți mânca sau poți extrage doar pulpa și să le scuipi. Semințele sunt ușor crocante și seamănă mai mult cu cele de pepene decât cu cele de castravete.

Beneficii și proprietăți Conține o varietate de nutrienți esențiali Pepenele kiwano, cu denumirea științifică Cucumis metuliferus, are un conținut bogat de vitamine și minerale, multe dintre ele contribuind la susținerea sănătății generale. Un pepene kiwano (aproximativ 200 g) oferă: Calorii: 92 Carbohidrați: 16 g Proteine: 3,7 g Grăsimi: 2,6 g Vitamina C: 11,1 mg Vitamina A: 14,6 mcg Vitamina B6: 0,132 mg Magneziu: 83,6 mg Fier: 2,36 mg Fosfor: 77,3 mg Zinc: 1 mg Potasiu: 257 mg Calciu: 27,2 mg Pepenele kiwano este alcătuit în principal din apă și are un conținut scăzut de calorii, carbohidrați și grăsimi. Această distribuție a nutrienților îl face potrivit pentru diverse tipuri de diete.

Oferă mai mulți antioxidanți Pe lângă faptul că este nutritiv, pepenele kiwano conține mai mulți antioxidanți, unii dintre ei fiind chiar nutrienți esențiali. Antioxidanții sunt compuși care protejează celulele împotriva deteriorării cauzate de stresul oxidativ, conform healthline. Deși reacțiile oxidative fac parte normală din metabolism, excesul poate duce în timp la inflamații și la afectarea funcției celulare. De asemenea, pot contribui la apariția unor boli, precum diabetul sau bolile cardiovasculare. Consumul alimentelor bogate în antioxidanți, cum este pepenele kiwano, poate ajuta la reducerea acestor riscuri. Printre antioxidanții din kiwano se numără vitamina C, vitamina A, zincul și luteina. Susține producerea sănătoasă a globulelor roșii Pepenele kiwano este o sursă bună de fier. Globulele roșii conțin hemoglobină, o substanță bogată în fier care transportă oxigenul în organism. Un aport adecvat de fier este necesar pentru producerea unui număr suficient de globule roșii sănătoase. Fierul din plante, inclusiv din kiwano, este sub formă de fier non-hemic, care se absoarbe mai greu decât cel din produse animale. Totuși, asocierea fierului non-hemic cu vitamina C îi crește absorbția. Pepenele kiwano conține și vitamina C, ceea ce ajută la utilizarea mai eficientă a fierului și susține transportul oxigenului în organism. Ajută la controlul glicemiei Pepenele kiwano are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei după consum. Un studiu mic a arătat că extractul de kiwano a redus semnificativ glicemia la șobolani cu diabet, dar nu și la cei cu valori normale. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma efectul la oameni. Susține hidratarea Hidratarea nu depinde doar de apă. Electroliții precum potasiul, magneziul și sodiul sunt esențiali pentru menținerea echilibrului fluidelor. Pepenele kiwano este alcătuit în mare parte din apă și conține și carbohidrați și electroliți, ceea ce îl face util pentru hidratare. Consumul acestui fruct în zilele călduroase sau după efort fizic poate ajuta la menținerea energiei și a unui nivel optim de hidratare pe parcursul zilei.

