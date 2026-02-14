Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Kiwano – pepenele exotic cu coarne. Gust, beneficii și cum se consumă

Stiri Diverse
kiwano
Shutterstock

Pepenele kiwano este un fruct exotic și bogat în nutrienți, originar din regiunile centrale și sudice ale Africii. 

autor
Anca Lupescu

Conține antioxidanți, electroliți, fier și alte componente care susțin sănătatea generală. Denumirea sa științifică este Cucumis metuliferus, iar alte nume sub care este cunoscut includ pepene cu coarne și castravete african cu coarne. Când este copt, coaja groasă a pepenelui kiwano are o culoare portocaliu intens și este acoperită cu mici proeminențe ascuțite, asemănătoare unor coarne. Pulpa din interior este gelatinoasă, de culoare verde-lămâie sau galbenă, și conține numeroase semințe comestibile. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct.

Cum arată

Pepenele kiwano / pepenele cu coarne este un fruct exotic, alungit, cu coajă groasă, portocalie, acoperită cu țepi rigizi. Țepii sau „coarnele” sunt atât de proeminente încât, atunci când este așezat pe o suprafață plană, pepenele kiwano se sprijină complet pe ele.

Pepenele kiwano, cu denumirea științifică Cucumis metuliferus, face parte din familia castraveților și a pepenilor. Originar din Africa, poate fi cultivat și în regiunile mai calde din Statele Unite.

Alte denumiri ale fructului sunt: pepene cu coarne, castravete african cu coarne, kiwano, pepene jeleu și „fruct arici de mare”. Ultima este preferata mea, deoarece pepenele kiwano chiar seamănă cu un arici de mare.

Citește și
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația

Ce gust are și cum se mănâncă

Spală cu grijă pepenele kiwano cu apă călduță, apoi șterge-l bine. Folosind un cuțit mare și ascuțit, taie fructul pe lung. În interior se află o pulpă gelatinoasă, suculentă, de culoare verde-lămâie, cu semințe mici, albe. Aroma pepenelui kiwano nu este dulce, ca a unui fruct tropical bine copt, ci mai degrabă seamănă cu cea a unui castravete proaspăt, cu o ușoară notă de citrice.

Pentru a-l consuma, scoate pur și simplu pulpa cu o lingură și mănânc-o ca atare. Gustul dominant este similar cu al unui castravete proaspăt, delicat și ușor acrișor. Pulpa, cu consistență de jeleu, este surprinzător de zemoasă și răcoritoare. În contrast cu pulpa alunecoasă, semințele albe sunt ferme și au mai mult o textură fibroasă decât gust, conform runawayrice.

În funcție de cât de mult îți plac semințele, le poți mânca sau poți extrage doar pulpa și să le scuipi. Semințele sunt ușor crocante și seamănă mai mult cu cele de pepene decât cu cele de castravete.

Beneficii și proprietăți

Conține o varietate de nutrienți esențiali

Pepenele kiwano, cu denumirea științifică Cucumis metuliferus, are un conținut bogat de vitamine și minerale, multe dintre ele contribuind la susținerea sănătății generale.

Un pepene kiwano (aproximativ 200 g) oferă:

Calorii: 92 

Carbohidrați: 16 g 

Proteine: 3,7 g 

Grăsimi: 2,6 g 

Vitamina C: 11,1 mg

Vitamina A: 14,6 mcg 

Vitamina B6: 0,132 mg 

Magneziu: 83,6 mg 

Fier: 2,36 mg 

Fosfor: 77,3 mg 

Zinc: 1 mg 

Potasiu: 257 mg 

Calciu: 27,2 mg

Pepenele kiwano este alcătuit în principal din apă și are un conținut scăzut de calorii, carbohidrați și grăsimi. Această distribuție a nutrienților îl face potrivit pentru diverse tipuri de diete.

Oferă mai mulți antioxidanți

Pe lângă faptul că este nutritiv, pepenele kiwano conține mai mulți antioxidanți, unii dintre ei fiind chiar nutrienți esențiali.

Antioxidanții sunt compuși care protejează celulele împotriva deteriorării cauzate de stresul oxidativ, conform healthline.

Deși reacțiile oxidative fac parte normală din metabolism, excesul poate duce în timp la inflamații și la afectarea funcției celulare. De asemenea, pot contribui la apariția unor boli, precum diabetul sau bolile cardiovasculare.

Consumul alimentelor bogate în antioxidanți, cum este pepenele kiwano, poate ajuta la reducerea acestor riscuri.

Printre antioxidanții din kiwano se numără vitamina C, vitamina A, zincul și luteina.

Susține producerea sănătoasă a globulelor roșii

Pepenele kiwano este o sursă bună de fier. Globulele roșii conțin hemoglobină, o substanță bogată în fier care transportă oxigenul în organism. Un aport adecvat de fier este necesar pentru producerea unui număr suficient de globule roșii sănătoase.

Fierul din plante, inclusiv din kiwano, este sub formă de fier non-hemic, care se absoarbe mai greu decât cel din produse animale.

Totuși, asocierea fierului non-hemic cu vitamina C îi crește absorbția. Pepenele kiwano conține și vitamina C, ceea ce ajută la utilizarea mai eficientă a fierului și susține transportul oxigenului în organism.

Ajută la controlul glicemiei

Pepenele kiwano are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei după consum.

Un studiu mic a arătat că extractul de kiwano a redus semnificativ glicemia la șobolani cu diabet, dar nu și la cei cu valori normale.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma efectul la oameni.

Susține hidratarea

Hidratarea nu depinde doar de apă. Electroliții precum potasiul, magneziul și sodiul sunt esențiali pentru menținerea echilibrului fluidelor.

Pepenele kiwano este alcătuit în mare parte din apă și conține și carbohidrați și electroliți, ceea ce îl face util pentru hidratare.

Consumul acestui fruct în zilele călduroase sau după efort fizic poate ajuta la menținerea energiei și a unui nivel optim de hidratare pe parcursul zilei.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fructe, fructe exotice, proprietati, beneficii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Citește și...
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația
Stiri Diverse
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația

Un austriac a călătorit pe coasta croată vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cerea să plătească 245 de euro pentru parcare ilegală.

Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
Stiri Diverse
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

Un bărbat din Genova, Italia, a aflat la vârsta de 75 de ani că avea dreptul la pensie și a încasat retroactiv 106.000 de euro, plus o pensie lunară de 1.400 de euro.

Un orășel din Italia angajează 6 „adulmecători” pentru a depista sursa unor mirosurile neplăcute. Care sunt condițiile
Stiri Diverse
Un orășel din Italia angajează 6 „adulmecători” pentru a depista sursa unor mirosurile neplăcute. Care sunt condițiile

Un oraș din Italia caută o echipă de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului.

Recomandări
România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară. HARTĂ
Vremea
România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară. HARTĂ

Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. 

Aproape un milion de români au vizitat Bulgaria în 2025. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată
Stiri externe
Aproape un milion de români au vizitat Bulgaria în 2025. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată

Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.

Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp”
Stiri externe
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp”

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru POLITICO la Conferința de securitate de la München, că Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, inclusiv din cauza vârstei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Februarie 2026

02:05:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e duminică, de la 16:00, în direct la Pro TV și pe VOYO

Sport

Au depășit-o pe FCSB și nu renunță la play-off: "Probabil va fi un record!"