Turcia cere extrădarea acestuia, pentru că are de ispășit acolo mai multe condamnări definitive. Bărbatul se opune însă plecării din România, de teama că va fi torturat în închisoare.

La nici 30 de ani, turcul Karataay Idris este considerat extrem de periculos.

Potrivit procurorilor, în august 2025 acesta ar fi comandat două asasinate cu o armă de foc, pe care el i-ar fi pus-o la dispoziție unui conațional pe care l-ar fi finanțat.

Atacul din Centrul Vechi, surprins de camere

Atacul de la terasa restaurantului din Centrul Vechi, îndreptat asupra agenților de pază dar și a altor persoane, a fost surprins de camerele de supraveghere. Prima tentativă ar fi avut loc însă, conform Parchetului Capitalei, cu câteva săptămâni înainte, la doi pași de Piața Universității.

Avocatul lui Karataay susține că atacurile armate din România ar fi fost făcute de fapt la comanda unui alt turc stabilit în Germania. Și tot pe seama respectivului Karataay pune multe dintre condamnările definitive pe care le-a primit deja la Istanbul, pentru acuzații dintre cele mai diverse, inclusiv jaf și furt. Și pentru care Turcia a cerut oficial extrădarea. O variantă pe care interlopul o respinge categoric.

Tudor Adrian Stoica, avocatul turcului: „Organizațiile internaționale au constatat că în Turcia sunt torturi, sunt chinuiți inculpații și arestații ca să spună o anumită declarație, care uneori se întâmplă să nu fie conformă cu realitatea.”

Menținerea după gratii în România

Deocamdată, judecătorii români îl mențin după gratii. Mai ales că acum opt ani, arestat fiind, a reușit să evadeze și să fugă din Turcia.

Corespondent Știrile PRO TV: „Autoritățile judiciare din Turcia dau de înțeles că nu pot aștepta la infinit extrădarea temutului interlop, câtă vreme, deși are de ispășit o condamnare definitivă de 10 ani și zece luni de detenție, riscul prescripției este inevitabil. De altfel, într-o adresă oficială, Curtea de Apel București a fost avertizată că în doar doi ani și jumătate urmăritul internațional va scăpa de riscul de a mai fi închis într-o închisoare din țara sa natală.”

Karataay Idris ar putea fi extrădat însă numai după finalizarea procesului de la București. Iar dacă aici va fi condamnat pentru instigare la tentativă de omor și uz de armă fără drept, doar după ispășirea pedepsei.