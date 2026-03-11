Căpitanul, care avea 30 de ani, se afla în misiune, iar principala ipoteză luată în calcul este că ar fi făcut șoc hipotermic și s-a înecat. Un coleg a încercat să îl salveze, însă nu a reușit.

Cine a fost Octavian Palferenț

Octavian Palferenț era pilot de vânătoare pe F-16 Fighting Falcon la Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii. Executase un zbor de antrenament în cadrul Bazei Aeriene 86 Borcea, dar când a văzut că un câine a căzut într-un bazin plin cu apă nu a stat pe gânduri pentru că iubea nespus animalele.

Bunica soției: „Foarte bun, sufletist. Și el are un cățel și ține foarte mult la animale. El pentru căței își dădea viața."

Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, iar cei din bază au început manevrele de resuscitare, până la sosirea echipajului de urgență. Din păcate, Octavian s-a prăpădit și nu a apucat să afle că altcineva a salvat cățelul.

Tânărul crescuse în comuna Agăș, din Bacău. La 14 ani a ales armata, iar acum era mândru că își îndeplinise visul de a fi pilot de vânătoare.

Octavian Palferenț, pilot F-16: „În oricare dintre bazele Forțelor Aeriene sunt oameni profesioniști și pregătiți să facă față oricărei situații. În numele escadrilei vă pot spune că suntem în siguranță!"

Viața personală

Pilotul de vânătoare se căsătorise recent și nu avea copii.

Tiberiu Lucuțar, primar, comuna Vama: „Au avut o nuntă frumoasă aici, erau plini de speranță. Soția lui vorbea tot timpul de el cu acea bucurie pe care rar o vezi și toate astea s-au dărâmat."

Octavian Palferenț, pilot F-16: „Am crescut cu capul în nori și, eventual, cu capul în nori am ajuns."

Violeta Papară Matei, fosta învățătoare a pilotului: „Octavian, din suflet s-a rupt o parte și din inima mea. Ne-ai făcut mândri pe toată perioada vieții tale și ne vei face mândri și din cer."

Moartea lui Octavian este anchetată de organele judiciare. Principala ipoteză luată în calcul este că a făcut șoc termic pentru că apa era foarte rece.