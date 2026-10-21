La o stațiune de cercetare din Botoșani, specialiștii au încrucișat capra comună de la noi cu țapi din rasa Anglo-Nubiană. Animalele sunt deja la a treia generație.

Cercetătorii obțin o nouă rasă de capre

Exemplarele au o producție mai mare de lapte și carne, fiind adaptate la clima aspră din nord-estul țării. Urmează selecția finală și omologarea.

La Stațiunea de Cercetare Popăuți din Botoșani se lucrează din 2017 la încrucișarea caprei comune de la noi cu exemplare din rasa Anglo-Nubiană. Cea din urmă e originară din Africa și a fost îmbunătățită în Marea Britanie.

Aceste exemplare sunt din generația curentă. Pe câmp și în ocol sunt acum peste 200 de pui și adulți.

Angajat: „Laptele e foarte bun, nu are gust și miros a capră, cașul este untos, oleacă mai gras.”

Reporter: „Dvs. beți?”

Bărbat: „Eu până anul trecut nu am băut deloc lapte de capră.”

Reporter: „Acum beți de la astea?”

Angajat: „Da.”

Angajat: „Fără miros, fină, o brânză excelentă. O recomand.”

Ionică Nechifor, director Stațiunea de Cercetare Popăuți: „Toată lumea dorește lapte de capră fără miros. E apreciat de consumatori.”

Noua rasă ar produce mai mult lapte și carne

Viitoarea rasă ar fi rezistentă la gerul iernii și arșița verii.

Daniel Nechifor, asistent de cercetare: „Are un aspect deosebit, botul este berbecat, urechile lungi și au și picioarele lungi. Carnea lor are o textură foarte fină, procentul de grăsime e foarte ridicat la lapte. Culoarea este negru ciocolatiu și culori mai maronii.”

Alexandru Florea, secretar științific al proiectului de cercetare: „Când intrați într-o exploatație cu capre autohtone o să simțiți un miros foarte înțepător, pe când acum o să vedeți că nu mai este un miros, cum zic crescătorii, specific țapilor. Nu este complet eliminat, ci atenuat.”

Până la posibila omologare ar putea trece doi ani. Numele viitoarei rase nu a fost încă ales. Una dintre variante este Rubio Popăuți, după culoarea caprelor.