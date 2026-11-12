Un studiu publicat în revista The Lancet Planetary Health arată că inclusiv reducerea moderată a consumului de lactate poate diminua aportul de iod, calciu, vitamina B12 și riboflavină, scrie Daily Mail.

Cercetătorii avertizează că cele mai expuse sunt adolescentele, femeile aflate la vârsta fertilă, copiii și femeile însărcinate. Iodul este esențial pentru producerea hormonilor tiroidieni, care reglează metabolismul și contribuie la creșterea normală și la dezvoltarea creierului.

Un aport insuficient de iod poate afecta funcționarea glandei tiroide și poate duce la hipotiroidism, o afecțiune asociată cu încetinirea metabolismului, oboseală și creștere în greutate. Unele studii au asociat această afecțiune cu acumularea a până la cinci kilograme în plus. În timpul sarcinii, chiar și o deficiență ușoară de iod poate afecta dezvoltarea cognitivă a copilului pe termen lung.

Alternativele vegetale nu oferă întotdeauna aceiași nutrienți

Studiul a fost realizat de specialiști de la Universitatea din Surrey și Queen's University Belfast, care au analizat alimentația a aproximativ 3.500 de persoane incluse în National Diet and Nutrition Survey din Marea Britanie.

Cercetătorii au evaluat și compoziția nutrițională a 164 de băuturi vegetale, 76 de alternative la iaurt și 67 de produse care înlocuiesc brânzeturile.

Rezultatele au arătat că doar 12% dintre produsele analizate erau îmbogățite cu iod. În schimb, 61% conțineau calciu adăugat, aproximativ unul din cinci produse avea riboflavină, iar 46% erau fortificate cu vitamina B12. Chiar și înlocuirea unei părți din lactate a redus aportul celor patru micronutrienți, cea mai pronunțată scădere fiind înregistrată în cazul iodului.

Adolescentele și femeile tinere, cele mai expuse

Potrivit estimărilor cercetătorilor, înlocuirea a 20-35% din produsele lactate cu alternative vegetale ar crește semnificativ numărul femeilor și fetelor care nu consumă suficient iod.

În cazul adolescentelor, proporția celor cu un aport insuficient ar crește de la puțin peste jumătate la aproape două treimi. În rândul femeilor aflate la vârsta fertilă, procentul ar urca de la 32% la 42%.

Dacă toate lactatele ar fi eliminate și înlocuite cu produse vegetale, deficitul de iod ar putea afecta aproximativ 80% dintre adolescente și 72% dintre băieții de aceeași vârstă.

Și aportul de calciu ar avea de suferit. Aproximativ o treime dintre băieții adolescenți nu consumă suficient calciu nici în cadrul unei alimentații echilibrate. În scenariul înlocuirii lactatelor, proporția ar ajunge aproape la jumătate. În cazul fetelor, până la 70% ar putea avea un aport insuficient, ceea ce le-ar putea crește riscul de osteoporoză mai târziu în viață.

Cum poate fi prevenit deficitul de iod

Potrivit Asociației Britanice a Dieteticienilor, un aport redus de iod pe termen lung poate afecta glanda tiroidă și poate duce, în unele cazuri, la apariția unei umflături la nivelul gâtului.

Printre semnele posibile ale deficitului se numără oboseala persistentă, creșterea în greutate, pielea uscată, constipația, dificultățile de concentrare și căderea părului.

Recomandările Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) arată că necesarul de iod poate fi acoperit printr-o alimentație variată, care include pește, ouă și lapte. Persoanele care evită produsele de origine animală ar putea avea nevoie de suplimente, însă alegerea acestora ar trebui făcută cu sfatul unui specialist.

Laptele de soia poate conține în mod natural ceva mai mult iod decât băuturile din ovăz sau migdale, însă toate aceste produse furnizează cantități reduse dacă mineralul nu este adăugat.

Specialiștii avertizează și asupra excesului: un aport prea mare de iod, în special din alge marine și suplimente pe bază de kelp, poate perturba funcționarea tiroidei și poate provoca simptome precum scăderea în greutate, tremurături și confuzie.