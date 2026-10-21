Tesla şi SpaceX au înfiinţat comitete speciale, care vor evalua consecinţele unei eventuale fuziuni, a anunţat Elon Musk în cea mai recentă conferinţă cu investitorii, relatează News.ro.

Musk, care este CEO-ul ambelor companii, spune că înfiinţarea comitetelor s-a realizat la cererea acţionarilor, iar în compoziţia acestora se regăsesc directori independenţi.

Cele două comitete nu au ajuns, deocamdată, la o concluzie şi nu există o garanţie că acestea vor aviza o astfel de tranzacţie.

În cazul Tesla, un acord este complicat şi de faptul că tranzacţia ar trebui aprobată prin vot de majoritatea acţionarilor.

Întrebat ce părere are vis-a-vis de o posibilă fuziune, Musk a spus că este o idee bună, pentru că cele două companii ar colabora pentru a dezvolta modele lingvistice, centre de date, cipuri şi roboţi printre altele.

O fuzionare a celor două companii ar putea duce la crearea unui gigant care va valora peste 3.600 de miliarde de dolari.

Având în vedere valoarea individuală a celor două companii, analiştii se aşteaptă ca, în cazul unui aviz favorabil, SpaceX să absoarbă Tesla.