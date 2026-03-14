Dar te-ai întrebat vreodată de ce această băutură tulbure și răcoritoare a devenit unitatea de măsură pentru prețurile de nimic? Descoperă povestea expresiei „ieftin ca braga” și secretele băuturii care a cucerit România de altădată. Află ce este braga, ce beneficii are pentru sănătate și cum o poți prepara acasă după rețeta tradițională.

Ce înseamnă expresia „Ieftin ca braga”

Expresia „ieftin ca braga” este folosită atunci când vrem să spunem că ceva are un preț foarte mic, poate chiar surprinzător de mic. O auzi des în conversațiile de zi cu zi, mai ales când cineva compară prețuri sau descoperă o ofertă neașteptat de bună.

Originea expresiei vine chiar de la bragă, o băutură tradițională fermentată, preparată din cereale precum mei, orz sau porumb. Are un gust dulce-acrișor și a fost foarte populară în trecut în Balcani și în România, influența venind din perioada otomană. Pe vremuri, braga se vindea pe străzi și era o băutură ieftină, accesibilă aproape oricui. Ingredientele erau simple și ieftine, iar prepararea nu presupunea costuri mari. Tocmai de aceea, un pahar de bragă era la îndemâna tuturor, inclusiv a celor cu venituri modeste.

În timp, obiceiurile s-au schimbat, iar braga nu mai este la fel de prezentă în viața cotidiană. Totuși, expresia a rămas. „Ieftin ca braga” a devenit un mod de a spune că ceva costă foarte puțin. Expresia nu se referă la calitate, ci doar la preț. Când spunem că un produs sau un serviciu este „ieftin ca braga”, ne referim doar la faptul că este accesibil, uneori chiar mai ieftin decât ne-am fi așteptat.

Ce este braga, de fapt

Braga este o băutură tradițională fermentată, răcoritoare, cu un gust dulce-acrișor, consumată de secole în Europa de Sud-Est, mai ales în zona Balcanilor și în România. Denumirea din limba română are aceeași origine ca termenul „boza”, folosit în turcă și în unele limbi slave, semn al rădăcinilor comune din spațiul otoman.

Băutura se obține prin fierberea cerealelor măcinate cu apă. De-a lungul timpului s-au folosit mai ales meiul, dar și porumbul, grâul, orzul sau secara. După fierbere, amestecul este lăsat la fermentat pentru o perioadă scurtă. Acest proces îi oferă aroma specifică, ușor dulce și ușor acrișoară, precum și aspectul tulbure.

În timpul fermentării, zaharurile naturale din cereale sunt transformate în cantități foarte mici de alcool și acizi. Conținutul de alcool este, în general, sub 1%, motiv pentru care braga este considerată o băutură slab alcoolizată sau aproape nealcoolică. Braga a ajuns în spațiul românesc în perioada influenței otomane, fiind adusă din Asia Centrală și Anatolia. În trecut era extrem de populară și se vindea pe străzi, mai ales vara, când oamenii căutau ceva răcoritor și accesibil. Prețul mic și ingredientele simple au făcut-o rapid o băutură la îndemâna tuturor.

Prepararea era, în mod tradițional, un proces artizanal. Exista chiar și figura bragagiului, vânzătorul ambulant care își striga marfa prin târguri și cartiere. Astăzi, braga nu mai este la fel de prezentă în viața de zi cu zi, însă există încă producători care păstrează rețetele tradiționale. Pe lângă gust, braga avea și un rol nutritiv.

Fiind obținută din cereale, conține vitamine din grupul B, minerale și o cantitate modestă de proteine, ceea ce o făcea potrivită pentru hidratare și revigorare în zilele călduroase. De-a lungul timpului au apărut și variante moderne, uneori mai dulci, cu adaos de zahăr, miere sau chiar arome diferite. Totuși, esența băuturii a rămas aceeași: o combinație simplă de cereale, apă și fermentare naturală.

Ce beneficii are braga pentru sănătate

Braga, cunoscută în mai multe țări balcanice și în Turcia sub numele de boza, este o băutură fermentată obținută din cereale precum mei, porumb sau grâu. Dincolo de gustul ei dulce-acrișor, specific, această băutură tradițională are și o valoare nutritivă care explică popularitatea ei în trecut. Fiind preparată din cereale, braga conține vitamine din grupul B, importante pentru metabolism și pentru funcționarea sistemului nervos.

În plus, poate furniza minerale precum calciu, magneziu, potasiu sau fier, care contribuie la sănătatea oaselor, la echilibrul electrolitic și la buna funcționare a organismului. Conținutul exact poate varia în funcție de rețetă și de procesul de preparare, dar baza cerealieră îi oferă un profil nutritiv interesant.

Pentru că este o băutură fermentată, braga conține bacterii benefice rezultate în urma fermentației. Acestea pot avea un efect probiotic, susținând echilibrul florei intestinale. Un microbiom echilibrat este asociat cu o digestie mai bună și cu reducerea disconfortului abdominal. Acidul lactic rezultat din fermentație contribuie la crearea unui mediu mai puțin favorabil bacteriilor dăunătoare.

Datorită conținutului de carbohidrați proveniți din cereale, braga poate oferi energie rapidă și susținută. În trecut, era apreciată tocmai pentru că era hrănitoare și accesibilă, fiind consumată de oameni care aveau nevoie de un aport energetic constant, mai ales în zilele călduroase sau în perioadele solicitante.

În unele culturi, braga este considerată utilă pentru femeile care alăptează, deoarece conține nutrienți și energie care pot sprijini organismul în această etapă. Totuși, este important de subliniat că astfel de efecte țin mai mult de tradiție și de aportul nutritiv general, nu de un efect medical dovedit specific.

Există și cercetări care sugerează că anumiți compuși formați în timpul fermentației ar putea avea un rol în reglarea tensiunii arteriale, însă aceste efecte depind de cantitate, rețetă și contextul alimentar general. Braga nu este un tratament, ci o băutură tradițională care poate face parte dintr-o dietă echilibrată.

Ingrediente și mod tradițional de preparare – rețetă

Braga tradițională se face din cereale, apă și zahăr, iar fermentația îi dă gustul acela dulce-acrișor atât de specific. În mod clasic se folosea mei sau grâu, dar în spațiul românesc au fost populare și variantele cu porumb, orz sau secară. Rețetele diferă ușor de la o zonă la alta, însă principiul rămâne același. Pentru o cantitate modestă, poți porni de la o cană de făină de mei sau grâu (ori un amestec de cereale), 6–8 căni de apă, o cană de zahăr și, dacă vrei să grăbești fermentația, aproximativ jumătate de linguriță de drojdie uscată. În mod tradițional se putea folosi și un „starter” păstrat dintr-o tură anterioară de bragă.

Prepararea începe cu spălarea cerealelor, dacă folosești boabe. Acestea se clătesc bine, apoi se pun la fiert în apă până când se înmoaie foarte bine și capătă consistența unei paste dense. Dacă vrei o textură mai fină, amestecul poate fi pasat sau blenduit după fierbere. După ce compoziția este bine fiartă, trebuie lăsată să se răcească. Este important să fie doar călduță, nu fierbinte, atunci când adaugi zahărul și drojdia. Zahărul se amestecă până se dizolvă complet, iar apoi se adaugă drojdia sau starterul. Vasul se acoperă lejer și se lasă la fermentat într-un loc cald, timp de una până la trei zile.

În această perioadă are loc transformarea zaharurilor: se formează acizi și o cantitate foarte mică de alcool, ceea ce dă brăgii gustul ei caracteristic. Este bine să verifici zilnic și să amesteci ușor. Când gustul ți se pare potrivit, nici prea dulce, nici prea acru, lichidul se strecoară printr-o sită fină sau prin tifon pentru a îndepărta resturile solide.

De ce era braga atât de ieftină

Braga era considerată atât de ieftină în trecut din motive foarte simple, care țin de ingrediente, de modul de preparare și de felul în care era vândută. În primul rând, baza băuturii era formată din cereale comune, mei, porumb, grâu sau orz. Acestea erau produse de bază în alimentația zilnică și nu reprezentau un lux. Fiind ușor de cultivat și disponibile în cantități mari, costul lor era redus, iar acest lucru se reflecta direct în prețul final al brăgii.

Procesul de preparare era, la rândul lui, simplu și ieftin. Nu era nevoie de echipamente speciale sau de tehnologie complicată. Fierberea cerealelor și fermentarea naturală puteau fi făcute acasă sau în ateliere mici. Nu existau aditivi costisitori, ambalaje sofisticate sau cheltuieli mari de producție. Practic, era o băutură obținută din lucruri la îndemână, printr-un proces accesibil aproape oricui.

Și modul de vânzare conta. Bragagiii, vânzătorii ambulanți, produceau braga în cantități suficiente și o vindeau direct în piețe sau pe stradă. Fără intermediari, fără lanțuri comerciale și fără costuri suplimentare de promovare. Drumul de la producător la client era scurt, iar asta însemna un preț mic. Comparativ cu alte produse disponibile la vremea respectivă, braga era adesea mult mai accesibilă. Era mai ieftină decât dulciurile sau alte băuturi considerate mai „rafinate”. Tocmai această diferență de preț a făcut-o un reper al accesibilității.

În plus, era consumată de oameni din toate categoriile sociale. Nu era o băutură exclusivistă, dar nici una marginală. Era prezentă peste tot, la târguri, pe străzi, în zilele toride de vară, și putea fi cumpărată fără să afecteze bugetul nimănui. De aici s-a născut și expresia „ieftin ca braga”. Nu pentru că ar fi fost lipsită de valoare, ci pentru că era, pur și simplu, foarte accesibilă.