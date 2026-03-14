”Am salvat de la ruină Hanul Solacolu! Lucrările de punere în siguranţă, conservare şi protejare a imobilului monument istoric au fost finalizate. De acum încolo, ne ocupăm de consolidarea şi reabilitarea clădirii. Îi vom reda frumuseţea şi-o vom transforma într-un spaţiu superb, pentru comunitate. AICI A FOST PRIMA FABRICĂ DE PASTE FĂINOASE DIN BUCUREŞTI”, a anunțat Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook, potrivit News.ro.

Primăria arată că Hanul Solacolu, situat pe Calea Moşilor 134, are o poveste deosebită.

”Construit în anul 1859, de fraţii Solacolu, acolo a fost iniţial prima fabrică de paste făinoase din București. Faţada exterioară era prevăzută cu prăvălii, având deschidere pe artera cea mai comercială a Bucureştiului: Calea Moşilor sau Podul Târgului de Afară. Ulterior, s-a transformat în han. În perioada comunistă, clădirea a fost naţionalizată, iar după 2000 retrocedată proprietarului. Cutremurele majore din anii 1940, 1977, 1986, 1990 au afectat drastic structura de rezistenţă a clădirii, încadrate în clasa I de risc seismic. Timpul şi-a spus şi el cuvântul. Celebrul „han” ajunsese o ruină, plină de gunoaie şi de moloz”, scrie primăria.

”Ne-am dorit să îl salvăm, să îl recondiţionăm şi să îl redăm societăţii. Astfel, în 2022 am făcut exproprieri, iar din 2023 Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a început lucrările de punere în siguranţă. AM SCOS 2.000 DE TONE DE GUNOAIE Lucrările au fost complexe şi au constat în fixarea şi sprijinirea tuturor elementelor de zidărie cu stâlpi de rezistenţă metalici şi grinzi de lemn. A fost creat şi un sistem de preluare a apelor pluviale, astfel încât să evităm orice alte infiltraţii la subsol. În acelaşi timp, 2.000 de tone de gunoaie au fost scoase de aici, pe perioada lucrărilor”, subliniază PMB.

Primăria anunţă că în prezent, pregăteşte un concurs internaţional de soluţii, pentru proiectare, împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România. Câştigătorul va veni cu o soluţie care să redea acestui imobil memoria urbană.

”În paralel, lucrăm la diagnosticarea arheologică şi la analiza stratigrafică a terenului, la obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de construire, dar şi la identificarea soluţiilor de finanţare nerambursabilă”, mai precizează municipalitatea.