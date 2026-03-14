Autorităţile elene au precizat că atacul nu a făcut victime, relatează AFP.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul în Atena, a explicat că nava sa de marfă Maran Homer a fost lovită de un "dispozitiv neidentificat" în timp ce se afla chiar în afara apelor teritoriale ruseşti, aşteptând instrucţiuni pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk.

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei kazah, conform companiei.

"Puntea şi echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Acesta a părăsit deja Novorossiisk", a explicat compania într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a precizat că cei 24 de membri ai echipajului - 10 greci, 13 filipinezi şi un român - sunt "în stare bună".