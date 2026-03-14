El anunţă că a dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale şi spune că declară război pe toate fronturile acestor firme-parazit.

”Alături de grafitty (de fapt tagging), afişajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluţeste Bucureştiul şi pe care nu a trat-o nimeni! Am dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăţi”, scrie primarul Capitalei pe Facebook.

Primarul mai anunţă că a dispus instituţiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acţioneze în justiţie aceste companii care paraziteazā spaţiul public pentru a-şi recupera toate costurile cu curăţirea.

”ESTE MAI SCUMP să cureţi un afiş decat să il pui. Judecatorii care judecă cazuri de astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluţionează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orşul arată în halul în care arată şi că ne va costa zeci de milioane să ne curatăm clădirile de grafitty”, precizează primarul.

Ciprian Ciucu mai spune că nu o durat mai mult de o noapte ca una dintre firmele cu astfel de practici mizerabile, necivilizate, să lipeasca alte postere pe elementele curăţate.

”În Sectorul 6, având o Poliţie Locală reformată şi funcţională, am reuşit să eliminăm acest afişaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiştii care se lasă promovaţi în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Şi dumneavoastră traiţi în acest oraş! Este Capitala României şi este ruşinos! Fenomenul este generalizat”, spune primarul Ciucu.