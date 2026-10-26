Foarte multă lume se întreabă de ce se vorbește atât de mult despre abundență, în condițiile în care viața este grea. Universul este însă nelimitat. Doar Pământul este limitat, la fel ca felul în care oamenii gândesc, sistemul lor de valori și viziunea asupra lumii. În cele din urmă, oamenii ajung să se limiteze singuri.

Atâta vreme cât privim lumea din jur și vedem că lucrurile nu merg bine, ajungem să credem că nici pentru noi nu pot merge bine. Este important să începem să gândim pornind de la propria persoană și abia apoi să privim spre lume. În felul acesta, lucrurile se pot așeza. Dacă nu este vorba despre o abundență spectaculoasă, poate fi măcar un chilipir, o reducere de Black Friday sau obținerea unui lucru pe care ni-l dorim foarte mult. Fiecare are propria definiție a abundenței.

De multe ori, oamenii se gândesc doar la abundența materială, însă aceasta poate însemna și iubire din belșug, o stare de bine în familie sau întâlnirea persoanei potrivite la momentul potrivit. Fiecare trebuie să își găsească propriul drum, pentru că depinde de fiecare unde îi este scris să se întâlnească cu cineva.

În afară de această poziție a Lunii, nu există mișcări importante în zodiac. Asta nu înseamnă însă că totul stagnează, mai ales în condițiile în care există retrogradări în zodia Scorpionului. Atmosfera pare statică, dar, în realitate, se întâmplă foarte multe lucruri fără ca oamenii să știe. Lucrurile evoluează, iar vestea bună este că Venus s-a întors în Balanță, unde se simte bine, fiind în domiciliul său.

Chiar și în retrogradare, Venus are treabă în Balanță, mai ales că tranzitul său este unul mai lung. Lucrează la ceva, iar efectele s-ar putea manifesta tocmai în această încleștare a crucii fixe, în condițiile în care există planete dispuse în semne fixe. Această configurație poate aduce sentimentul unor situații critice, însă Venus în Balanță poate reprezenta șansa, norocul, miracolul sau minunea într-o situație care, altfel, nu poate fi câștigată cu ușurință. Cei mai tenaco și mai optimiști dintre oameni pot reuși să câștige cu ajutorul acestui tranzit al lui Venus în Balanță.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Berbec

Berbecul își poate prinde partenerul pe picior greșit. Crucea fixă îi face pe mulți să fie preocupați de alte lucruri și să se gândească intens la modalitățile prin care pot depăși anumite obstacole. În acest context, Berbecul, asemenea unui șoricel, poate profita de neatenția partenerului pentru a obține ceva ce își dorește de multă vreme, fie că este vorba despre o excursie, fie despre o investiție.

Partenerul ar putea ajunge astfel să accepte propunerea Berbecului și să spună: „Bine, facem cum vrei tu”.

Dacă se află în fața unei comisii, Berbecul atrage toate privirile, ceea ce reprezintă un lucru bun. Face o impresie bună, iar ceea ce manifestă în această săptămână strălucește și îi poate determina pe ceilalți să își dorească o colaborare cu persoanele născute în această zodie.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Taur

Taurul își amenajează un colțișor acasă și constată că se simte mai inspirat în propriul spațiu, nu în natură, așa cum se întâmplă de obicei.

Fie că își adună toate documentele și actele într-un singur loc, fie că își cumpără câteva rafturi pentru a avea totul organizat și a dormi liniștit, Taurul simte nevoia să își pună ordine în lucruri. Poate fi vorba chiar despre cămară, mai ales că este sezonul borcanelor cu zacuscă și al murăturilor. Etichetele puse pe fiecare borcan îi oferă siguranța că știe când a pregătit conservele și când expiră acestea.

În primul rând, este vorba despre o perioadă creativă pentru Taur. Acesta își caută un loc în care să se poată apuca de un proiect, să scrie, să prindă viteză, să compună sau să facă tot felul de lucruri frumoase.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Gemeni

Gemenii au foarte mult avânt creativ în această săptămână și se pricep la toate, de parcă ar fi urmat câte o școală pentru fiecare activitate, de la machiaj până la coafură.

Sunt plini de idei bune, inclusiv pentru obținerea unui venit suplimentar. Acolo unde Gemenii au o abilitate, ar putea exista și o oportunitate de afaceri.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Rac

Racii pot câștiga bani, pot face economii, pot beneficia de reduceri sau pot găsi idei prin care să cheltuiască mai puțin. Este important să nu se arunce cu capul înainte în tot felul de cumpărături, mai ales dacă acestea au legătură cu amenajarea locuinței.

Racii ar putea găsi o chirie mai avantajoasă, ar putea obține un avantaj într-o tranzacție imobiliară sau ar putea vinde o casă și să rămână cu niște bani. Poate că nu au nevoie de atât de mult spațiu, iar această săptămână le oferă ocazia să analizeze mai bine situația. Vor avea nu doar idei bune, ci și sfaturi utile.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Leu

Leii se manifestă cu foarte mult entuziasm în numeroasele evenimente din viața lor. Se bucură, radiază și își exprimă emoțiile, însă și atunci când se supără reacționează la extreme. Toată lumea le poate citi pe chip starea interioară.

Dacă ar trebui să meargă la un interviu, de exemplu, ar avea nevoie să își exerseze o expresie impasibilă, un așa-numit „poker face”.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Fecioară

Fecioarele pot confunda iubirea cu atașamentul, dar și cu surogatele iubirii. Acest lucru se întâmplă atunci când rămân într-o relație mai mult decât le face bine sau când caută pe cineva care să îl înlocuiască pe fostul partener.

Din teama de singurătate și, probabil, din dorința de a umple un gol afectiv, pot accepta unele răni și jumătăți de măsură.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Balanță

Balanțele sunt înconjurate de oameni care le susțin cauzele și parcă le împing să treacă o linie pe care, în general, ezită să o depășească. Ar putea începe proiecte noi, destul de îndrăznețe și curajoase, care presupun însă asumarea unor riscuri în privința bugetului, a eticii sau chiar a timpului.

Poate fi vorba despre începerea unei noi facultăți, cumpărarea unei mașini scumpe, o relație imposibilă sau chiar decizia de a avea un copil. Balanțele vor ajunge să facă lucrurile în felul lor, însă după data de 13 noiembrie. Până atunci, toate aceste posibilități reprezintă influențe care le pot pune pe gânduri.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Scorpion

Scorpionii își găsesc timp în programul profesional foarte complicat pentru a se ocupa de sănătate. Ar putea căuta un maseur sau un kinetoterapeut bun, mai ales dacă au probleme cu coloana vertebrală sau cu articulațiile.

Este important să facă mai mult pentru a-și îmbunătăți mobilitatea, în special în această etapă a vieții, în care nu mai sunt nici foarte tineri, nici bătrâni, dar au încă mult timp înainte și trebuie să aibă grijă de articulațiile lor.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Săgetător

Săgetătorii ezită între aventurile care există mai mult în mintea lor și dorința de a le transforma în realitate. Se gândesc foarte departe, probabil la experiențe pe care și le-ar dori anul viitor. Fac planuri pe termen lung, dar nu sunt pe deplin siguri că le vor putea pune în practică, din cauza sănătății, a timpului sau a programului încărcat.

În această săptămână apare însă o persoană care îi determină să se răzgândească, iar lucrurile s-ar putea concretiza chiar printr-o rezervare. O invitație sau o propunere venită la momentul potrivit îi poate face să treacă de la planuri la acțiune.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Capricorn

Capricornii pot primi un titlu, o nominalizare, un premiu sau o recunoaștere care îi ajută foarte mult în promovarea propriei persoane și în consolidarea imaginii personale.

Sunt dispuși să investească în aceste oportunități și să își asocieze numele cu o instituție de prestigiu. De asemenea, ar putea începe cursuri care să le susțină dezvoltarea și să le sporească vizibilitatea profesională.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Vărsător

Partenerii Vărsătorilor, foarte drăguți și afectuoși, ar putea face cadouri în această perioadă, de la excursii și concerte până la călătorii și participarea la tot felul de evenimente interesante.

Există însă și o altă latură a acestor relații: partenerii care îi susțin cu multă răbdare pe Vărsători, chiar și atunci când aceștia vin cu tot felul de idei năstrușnice.

Horoscop 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 - Pești

Peștii ar putea avea nevoie de anumite asigurări de sănătate, care să le permită să deconteze câteva analize și investigații medicale. Este bine să țină cont de principiul potrivit căruia este mai bine să plătești o asigurare și să nu ai nevoie de ea decât să te confrunți cu o problemă de sănătate fără să fii asigurat.

Există o lege nescrisă a universului potrivit căreia oamenii care investesc în propria sănătate sunt mai sănătoși.