Zborul FR2955 a decolat de pe Aeroportul din Dublin în jurul orei 22:00, sâmbătă, 24 octombrie, pentru o călătorie care ar fi trebuit să fie una obișnuită peste Marea Irlandei, până la Bristol. Însă, în timp ce aeronava se pregătea să aterizeze în orașul britanic, tentativa de aterizare a fost anulată, relatează Mirror.

Avionul a fost redirecționat către Aeroportul Alicante-Elche, din sudul Spaniei, aflat la aproximativ 1.465 de kilometri de locul în care pasagerii se așteptau să ajungă. Aeronava zbura la o altitudine de aproximativ 8.230 de metri înainte de a începe coborârea, în apropiere de Bristol.

Potrivit informațiilor publicate de Airlive, avionul ar fi fost menținut într-un circuit de așteptare, la o altitudine de peste 6.100 de metri. Ulterior, a urcat din nou la altitudine și s-a îndreptat spre sud, în timp ce controlorii de trafic aerian analizau posibile aeroporturi alternative.

A aterizat în Alicante

Datele de urmărire a zborului au arătat că aeronava a efectuat o întoarcere în U înainte de a se lua decizia redirecționării către Spania. Avionul a aterizat în siguranță pe pista 10 a aeroportului din Alicante, în jurul orei locale 2:15, duminică dimineață, la aproape trei ore de la plecarea din Dublin.

Mirror relatează că aceeași aeronavă ar fi întâmpinat probleme și mai devreme în acea zi. Potrivit publicației, avionul ar fi zburat sâmbătă de la Alicante către Newquay, însă nu ar fi putut ateriza în comitatul Cornwall și ar fi fost redirecționat către Dublin.

După sosirea în Irlanda, aeronava și-a continuat drumul spre Bristol, dar a fost nevoită să își schimbe din nou direcția. Mirror a solicitat un punct de vedere din partea companiei Ryanair.

Zborul FR2955 nu a fost singurul care a fost redirecționat în weekend. O altă aeronavă Ryanair, care se îndrepta spre Edinburgh, a fost nevoită să își schimbe ruta în timp ce se afla deasupra mării, din cauza vântului puternic.

Zborul FR7644 venea din Faro, Portugalia, și avea ca destinație capitala Scoției, însă condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat aterizarea. Avionul a fost redirecționat către Oslo, în Norvegia, la aproximativ 965 de kilometri de Edinburgh.