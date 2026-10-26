Liderul partidului care guvernează în prezent împreună cu miniștrii premierului Luca Niculescu a fost întrebat într-o conferință de presă cum comentează afirmațiile care au fost făcute recent în spațiul public referitoare la deficitul bugetar.

În replică, Grindeanu a declarat că situația financiară a României „e una proastă”, precizând că „există vreo 16 miliarde de lei din evaluările noastre, din lucrări executate și nefacturate”.

„Eu accept orice critică, dar, dacă ar fi situația financiară bună, aș veni în fața dumneavoastră și v-aș spune că îmi cer scuze. Eu nu cred că greșesc când vă spun că în acest moment, situația financiară a României e una proastă. Eu nu cred că greșesc când vă spun că există vreo 16 miliarde de lei din evaluările noastre, din lucrări executate și nefacturate. Nefacturate! Nu facturate și neplătite, pentru că acelea sunt prinse. Lucrări executate și nefacturate.

De asemenea, nu cred că nu sunteți în cunoștință de faptul că lipsesc vreo 10-12 miliarde în acest moment, pentru buna funcționare a statului, până la sfârșitul anului. Nu cred că nu știți că acest buget a fost construit pe creștere economică de 1,2 și se preconizează a fi scădere de 0,7. Astea sunt minciuni? Astea sunt povești? Ăștia sunt tactici? Asta este o realitate. De aceea vă spuneam și mai devreme că e foarte bine că e același, și de aceea e foarte bine că e același ministru al finanțelor, care vine și explică cât se poate de transparent și de corect unde ne aflăm și care sunt provocările pe perioada următoare. Nu vorbim de alt ministru al finanțelor, nu vorbim de o tactică. M-aș bucura să avem creștere economică, nu scădere economică, dar prognozele sunt de minus 0,7. M-aș bucura să nu existe cele 16 miliarde lucrări executate și nefacturate. M-aș bucura să nu fie nevoie de încă 10 miliarde până la sfârșitul anului pentru funcționarea statului. Despre asta e vorba”, a spus președintele PSD.

Întrebat dacă va cere și Curții de Conturi să facă o analiză în acest sens, Grindeanu a afirmat că el nu poate să ceară așa ceva.

„Ei au controalele obișnuite. Eu nu pot să cer, e o instituție independentă, e o instituție care își face programul. Nu e rolul președintelui Camerei sau nici măcar a primului-ministru să facă lucruri de acest tip. De aceea, eu am cerut, dacă vreți, sau le-am spus colegilor mei din Guvern să facă o imagine la zi în ministerele pe care le coordonează, ca să știm acolo unde suntem în acest moment”, a mai spus el.