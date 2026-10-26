„Noi am avut un Consiliu Politic Naţional în care cei care au dorit să fie miniştri şi-au depus candidaturile. La un moment dat, părea că o să fie şi competiţie pe vreo două sau trei ministere, dacă nu mă înşel. N-a fost o treabă decât de competiţie internă. Cine îşi dorea să fie ministru se înscria în această competiţie internă. Natalia şi-a dorit acest lucru", a explicat Grindeanu, la sediul central al PSD, întrebat de ce în Guvern ocupă funcţia de ministru doar două femei, iar PSD a propus doar una, potrivit Agerpres.

El a adăugat că şi-ar dori, pe viitor, ca şi alte colege de partid să aibă „mai multă încredere" în ele şi să intre în competiţia internă.

„Mi-aş dori să fie mai multe femei, evident, în Guvern", a transmis liderul PSD.