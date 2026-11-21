Analiștii avertizează că aceste fenomene meteorologice și climatice ar putea avea un impact deosebit de puternic asupra Europei.

Meteorologii observă în prezent o dezintegrare record de timpurie a vortexului polar, un sistem de circulație atmosferică la scară largă, format din vânturi puternice, care menține de obicei aerul extrem de rece deasupra Polului Nord.

Modificările intensității și formei vortexului polar pot influența tiparele meteorologice la altitudini mult mai joase în atmosferă, aducând potențial vreme mai rece în anumite regiuni ale Europei și Americii de Nord.

Anul acesta însă, prăbușirea vortexului polar stratosferic (SPV) are loc simultan cu un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, un eveniment climatic care poate determina creșterea temperaturilor globale și poate perturba regimul precipitațiilor.

Suprapunerea acestor două fenomene crește riscul unei perioade prelungite de frig, care ar putea majora cererea pentru încălzire și ar putea obliga țările europene să își consume mai rapid rezervele deja reduse.

Acest lucru ar face continentul și mai dependent de importurile de gaze naturale lichefiate (GNL), într-un moment în care livrările din Orientul Mijlociu sunt perturbate.

De altfel, nivelurile de stocare a gazelor naturale din Europa au intrat în sezonul rece la cel mai scăzut nivel din ultimii peste zece ani.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a avertizat la începutul acestei luni că nivelurile scăzute ale stocurilor europene și capacitățile limitate de înmagazinare din mai multe țări importatoare de GNL din Asia și America de Sud ar putea intensifica concurența pentru transporturile de gaze și ar putea exercita presiuni asupra prețurilor în perioadele cu cerere ridicată.

Simon Lee, lector în științe atmosferice la Universitatea St Andrews din Regatul Unit, a declarat că asocierea unei încălziri stratosferice bruște (SSW) cu un fenomen El Niño nu este neapărat neobișnuită, însă meteorologii se așteptau ca dezintegrarea vortexului polar să aibă loc în februarie, nu atât de devreme, în noiembrie.

Perturbarea timpurie a vortexului polar stratosferic este un eveniment „extrem de rar”, care ar putea influența vremea de iarnă în nord-vestul Europei și în estul Statelor Unite, a explicat Lee.

Aceasta crește probabilitatea unor condiții meteorologice mai reci, deși probabil nu la fel de severe precum cele provocate de un episod al vortexului polar care a determinat înghețarea parțială a Cascadei Niagara în ianuarie 2014.

„Geopolitica și vremea sunt cei doi factori principali care provoacă volatilitate pe piața energiei, iar acum par să acționeze simultan. Acesta este întotdeauna cel mai mare risc pentru piețe”, a declarat pentru CNBC Florence Schmit, strateg senior în domeniul energiei la Rabobank.

Timp de mai multe luni, meteorologii au anticipat că fenomenul El Niño va aduce o iarnă mai blândă în Europa și o cerere relativ redusă pentru încălzire, a explicat Schmit.

Această perspectivă era considerată, în general, o veste bună, având în vedere îngrijorările persistente legate de disponibilitatea limitată a gazelor naturale și a petrolului pe piața regională europeană.