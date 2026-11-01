Acesta este un fenomen climatic intens care face ravagii în acest an în mai multe regiuni ale globului, informează AFP, citat de News.ro.

Această măsură va permite mobilizarea unui număr mai mare de resurse economice şi de echipe de intervenţie în zonele critice.

„Am depus eforturi enorme pentru a proteja mediul şi pentru ca impactul fenomenului «super El Niño» din acest an să fie cât mai redus posibil”, a declarat Paz într-un mesaj adresat naţiunii.

Seceta afectează puţin peste 78.000 de familii din şase dintre cele nouă departamente ale acestei ţări din America de Sud.

De asemenea, aceasta a provocat pierderea a peste 75.000 de capete de vite, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Apărării Civile, publicat săptămâna aceasta.

„Acesta va fi un fenomen care va aduce lovituri foarte dure sub forma secetei şi a inundaţiilor, iar noi avem nevoie de cooperarea tuturor instituţiilor”, a adăugat Paz.

Actualul episod El Niño „ar putea atinge o intensitate fără precedent, depăşind literalmente scalele de monitorizare climatică utilizate «de patru decenii»”, a avertizat ONU săptămâna aceasta.

În ţările vecine, precum Peru, El Niño a determinat creşterea temperaturilor şi a favorizat incendiile forestiere, care au provocat deja moartea a cel puţin 12 persoane.

De asemenea, a contribuit la răspândirea febrei denga, o boală tropicală care a cauzat alte 81 de decese în 2026. În Chile, acesta a fost cauza celui mai ploios lună octombrie înregistrat vreodată la Santiago.

El Niño este un fenomen climatic natural din Pacific care se repetă la fiecare doi până la şapte ani. Apele de suprafaţă din centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc începând din primăvară, ceea ce duce, în lunile următoare, la modificări majore ale regimurilor de vânt, presiune şi precipitaţii la scară globală.