Super El Niño aduce o iarnă atipică în Europa. Unde se anunță ninsori abundente

Cele mai recente date din prognoza publicată în noiembrie pentru iarna 2026–2027 arată că Europa ar urma să aibă temperaturi peste valorile normale. În plus, fenomenul Super El Niño, cel mai puternic din ultimele decenii, se apropie de apogeu.
Datele recente ale prognozei indică o iarnă 2026–2027 mai caldă decât normalul în cea mai mare parte a Europei, cu precipitații abundente, dar cu ninsori sub medie în numeroase regiuni, potrivit Severe Weather.
Principalul factor care influențează acest tipar este fenomenul Super El Niño, unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii.
Totuși, o posibilă perturbare a vortexului polar în ianuarie–februarie ar putea schimba evoluția celei de-a doua jumătăți a sezonului, favorizând pătrunderi de aer rece și episoade de ninsoare în anumite zone ale continentului.
Ce s-a schimbat în prognoza din noiembrie
Noua prognoză indică intensificarea zonelor de presiune ridicată deasupra Europei și a presiunii scăzute în Atlantic.
Această configurație favorizează circulația maselor de aer mai cald dinspre vest și sud-vest, ceea ce va menține temperaturile peste valorile normale în cea mai mare parte a continentului.
Precipitațiile ar putea fi, de asemenea, peste medie, în special în vestul Europei, datorită aportului de umiditate din Atlantic.
În ceea ce privește ninsorile, prognoza indică o creștere în nord-estul continentului și, într-o măsură mai mică, în vestul și centrul Europei, dar un deficit în regiunile centrale și sud-estice.
Super El Niño 2026–2027: asemănări cu iarna 1997–1998
Dintre precedentele episoade de Super El Niño, iarna 1997–1998 prezintă cele mai multe asemănări cu tiparul estimat pentru sezonul actual.
În Europa, acel sezon a fost mai cald decât normalul în cea mai mare parte a continentului, în special în regiunile centrale. Deficitul de zăpadă a fost extins în Europa Centrală, Marea Britanie și sud-estul continentului, în timp ce ninsorile mai abundente s-au limitat în principal la regiunile nordice și la zonele montane.
Acest precedent sugerează că iarna 2026–2027 ar putea avea o evoluție similară, fără ca repetarea exactă a condițiilor din 1997–1998 să fie garantată.
Prognoza pentru iarna 2026–2027: Europa, mai caldă și mai umedă
Influența Super El Niño ar putea favoriza predominanța circulației vestice și sud-vestice, care transportă aer mai cald și umed dinspre Atlantic.
Astfel, temperaturile sunt estimate să depășească mediile climatologice în cea mai mare parte a continentului, iar precipitațiile ar putea fi mai abundente decât normalul, în special în vest.
Totuși, deplasarea unor zone de presiune scăzută din Atlantic spre nordul Europei ar putea provoca, temporar, pătrunderi de aer rece dinspre nord.
Ninsorile din iarna 2026–2027: perspective pentru Europa
Deși precipitațiile ar putea fi abundente, temperaturile mai ridicate vor limita transformarea acestora în ninsoare, în special la altitudini joase.
Cele mai bune perspective pentru ninsori peste medie sunt în regiunile nordice și la altitudini mari, inclusiv în Alpi.
Stațiunile de schi aflate sub aproximativ 1.800–2.000 de metri ar putea avea dificultăți în menținerea unui strat natural consistent de zăpadă, în timp ce zonele montane mai înalte ar putea beneficia de precipitații sub formă de ninsoare.
Prognoza lunară pentru iarna 2026–2027
Decembrie 2026: Europa va avea temperaturi mai ridicate în sud și valori apropiate de normal în nord.
Ianuarie 2027: Încălzirea se va accentua pe întreg continentul, în special în nord și est, pe fondul circulației vestice.
Februarie 2027: Temperaturile vor rămâne peste medie, dar nordul și nord-estul Europei ar putea înregistra ninsori mai abundente.
Martie 2027: Sudul Europei va rămâne mai cald decât normalul, în timp ce nordul continentului ar putea reveni la temperaturi apropiate de mediile climatologice.
Vortexul polar: posibilă perturbare la mijlocul iernii
Un element important al prognozei este posibilitatea unei perturbări a vortexului polar în ianuarie–februarie.
Atât modelele ECMWF, cât și UKMO indică o slăbire neobișnuită a vânturilor vestice din stratosferă, ceea ce ar putea semnala un episod de încălzire stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming – SSW).
Un astfel de fenomen poate destabiliza vortexul polar și perturba circulația atmosferică, favorizând coborârea aerului rece spre latitudini mai joase.
În Europa, simulările climatice indică posibilitatea formării unui culoar de aer rece dinspre nord-est, care ar putea afecta nord-vestul și nord-centrul continentului. În același timp, sud-estul Europei ar putea rămâne mai cald. Aceste condiții ar putea favoriza și creșterea cantităților de zăpadă în mai multe regiuni.
Este important de precizat că aceste simulări reprezintă tendințe medii observate după episoade similare, nu o prognoză certă pentru iarna care urmează.
Prognoza pentru începutul lunii decembrie
Pentru începutul iernii meteorologice, prognozele indică posibilitatea unor temperaturi sub medie în nord-vestul Europei, în timp ce centrul continentului ar putea avea valori apropiate de normal.
Acest tipar ar putea fi asociat cu deplasarea unei zone de presiune scăzută dinspre Atlantic către continent.
Prognoza pentru iarna 2026–2027: principalele concluzii pentru Europa
Temperaturi: peste mediile climatologice în cea mai mare parte a continentului, pe fondul circulației vestice și sud-vestice.
Precipitații: cantități peste normal, în special în vestul Europei.
Ninsori: deficit în numeroase regiuni centrale și sud-estice; perspective mai bune în nordul și nord-estul continentului și la altitudini mari în Alpi.
Vortexul polar: posibila perturbare din ianuarie–februarie ar putea favoriza episoade de frig și ninsoare în nord-vestul și nord-centrul Europei.
A doua jumătate a iernii: rămâne cea mai incertă, deoarece evoluția vortexului polar ar putea modifica tiparul sezonier inițial.
Prognoza indică o iarnă predominant blândă și umedă pentru Europa, dar acest lucru nu exclude episoade de frig și ninsori consistente.
Evoluția vortexului polar va fi unul dintre factorii importanți de urmărit în lunile următoare.
Vremea azi, 13 noiembrie. Va fi neobișnuit de cald în majoritatea zonelor. Maximele ajung la 27 grade în ținuturile sudice
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