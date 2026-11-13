Super El Niño aduce o iarnă atipică în Europa. Unde se anunță ninsori abundente

Datele recente ale prognozei indică o iarnă 2026–2027 mai caldă decât normalul în cea mai mare parte a Europei, cu precipitații abundente, dar cu ninsori sub medie în numeroase regiuni, potrivit Severe Weather.

Principalul factor care influențează acest tipar este fenomenul Super El Niño, unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii.

Totuși, o posibilă perturbare a vortexului polar în ianuarie–februarie ar putea schimba evoluția celei de-a doua jumătăți a sezonului, favorizând pătrunderi de aer rece și episoade de ninsoare în anumite zone ale continentului.

Ce s-a schimbat în prognoza din noiembrie

Noua prognoză indică intensificarea zonelor de presiune ridicată deasupra Europei și a presiunii scăzute în Atlantic.

Această configurație favorizează circulația maselor de aer mai cald dinspre vest și sud-vest, ceea ce va menține temperaturile peste valorile normale în cea mai mare parte a continentului.

Precipitațiile ar putea fi, de asemenea, peste medie, în special în vestul Europei, datorită aportului de umiditate din Atlantic.

În ceea ce privește ninsorile, prognoza indică o creștere în nord-estul continentului și, într-o măsură mai mică, în vestul și centrul Europei, dar un deficit în regiunile centrale și sud-estice.

Super El Niño 2026–2027: asemănări cu iarna 1997–1998

Dintre precedentele episoade de Super El Niño, iarna 1997–1998 prezintă cele mai multe asemănări cu tiparul estimat pentru sezonul actual.

În Europa, acel sezon a fost mai cald decât normalul în cea mai mare parte a continentului, în special în regiunile centrale. Deficitul de zăpadă a fost extins în Europa Centrală, Marea Britanie și sud-estul continentului, în timp ce ninsorile mai abundente s-au limitat în principal la regiunile nordice și la zonele montane.

Acest precedent sugerează că iarna 2026–2027 ar putea avea o evoluție similară, fără ca repetarea exactă a condițiilor din 1997–1998 să fie garantată.