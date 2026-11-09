Potrivit estimărilor, 2026 este pe cale să devină unul dintre cei mai călduroși patru ani înregistrați vreodată, scrie The Guardian.

Dezechilibrul dintre energia primită de Pământ de la Soare și energia pe care planeta o eliberează în spațiu a atins cel mai ridicat nivel de la începutul monitorizării, potrivit raportului privind starea climei globale publicat de Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Acest dezechilibru și acumularea continuă de căldură vor amplifica fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, secetele și cicloanele tropicale.

La nivel mondial, temperatura medie de la suprafața Pământului în perioada ianuarie-septembrie 2026 a fost cu aproximativ 1,47°C peste media din perioada preindustrială, potrivit agenției.

Temperaturile de la suprafața mărilor și oceanelor au atins recorduri lunare, iar nivelul mărilor a ajuns la cea mai ridicată valoare de la începutul măsurătorilor.

Oceanele absorb aproximativ 90% din excesul de căldură reținut de gazele cu efect de seră, iar 2026 este pe cale să devină al zecelea an consecutiv în care conținutul de căldură al oceanelor atinge un nivel record.

António Guterres: „Am intrat într-o nouă eră a fenomenelor climatice extreme”

„Am intrat într-o nouă eră a fenomenelor climatice extreme”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

„Un fenomen El Niño de o intensitate excepțională se suprapune peste o planetă deja supraîncălzită de schimbările climatice provocate de om. Recordurile climatice continuă să fie doborâte. Costurile umane continuă să crească. Iar cei care au contribuit cel mai puțin la această situație sunt primii și cei mai grav afectați”, a avertizat Guterres.

Diplomați și lideri mondiali se reunesc luni în stațiunea turcească Antalya, pentru cea de-a 31-a Conferință a Părților (COP31) la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice.

În 1992, anul semnării convenției, concentrația atmosferică de dioxid de carbon, principalul gaz cu efect de seră, era de 356,42 părți per milion (ppm).

În 2025, aceasta ajunsese la 426,8 ppm, potrivit OMM.

În total, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu 53% din 1750, perioadă asociată începutului Revoluției Industriale.

Ritmul acumulării de căldură pe Pământ s-a accelerat

Organizația Meteorologică Mondială arată că estimările privind conținutul de căldură al oceanelor indică o accelerare a dezechilibrului energetic al Pământului.

În perioada 2001-2025, acest dezechilibru a crescut cu o rată de 0,3 wați pe metru pătrat pe deceniu, comparativ cu 0,13 wați pe metru pătrat pe deceniu pentru perioada 1960-2025.

Prin urmare, 2026 este pe cale să se numere printre cei mai călduroși patru ani din istoria măsurătorilor la nivel mondial.

Această evoluție ar face ca anii 2023, 2024, 2025 și 2026 să reprezinte cei mai călduroși patru ani înregistrați vreodată.

El Niño ar putea împinge temperaturile globale la noi recorduri

Anul 2026 a început sub influența fenomenului La Niña în Oceanul Pacific, care, în mod obișnuit, temperează încălzirea globală, reducând temperatura medie cu aproximativ 0,1-0,2°C.

Însă dezvoltarea unui nou episod El Niño, fenomen care contribuie la creșterea temperaturilor globale, ar putea amplifica semnificativ încălzirea planetei.

Potrivit prognozelor citate, actualul episod El Niño ar putea fi mai puternic decât oricare altul produs în ultimii 1.000 de ani.

Din acest motiv, este probabil ca temperatura medie globală pentru întregul an 2026 să depășească nivelul de 1,47°C peste media preindustrială, înregistrat în primele nouă luni ale anului.

Oceanele se încălzesc într-un ritm fără precedent. Efectele ar putea dura mii de ani

Potrivit OMM, cantitatea de căldură acumulată în primii 2.000 de metri ai oceanelor a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria observațiilor, iar ritmul încălzirii continuă să se accelereze.

Raportul avertizează că această tendință va continua și în următoarele decenii.

„Se estimează că această încălzire va continua, reprezentând o schimbare ireversibilă la scara a sute până la mii de ani”, se arată în document.

Concluziile raportului evidențiază amploarea provocărilor climatice cu care se confruntă planeta, într-un moment în care liderii mondiali încearcă, la COP31, să ajungă la noi acorduri privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la fenomenele meteorologice extreme.