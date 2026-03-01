ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO

Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Mihaela Ivăncică

Manifestări de bucurie au avut loc nu doar în Iran, ci și în alte țări. În Marea Britanie, Spania și Statele Unite, oameni au ieșit sâmbătă în stradă pentru a marca vestea că liderul suprem al Iranului fusese ucis în timpul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, începute în aceeași dimineață, ora locală.

O altă înregistrare video, neverificată, arată tineri ieşind în stradă şi bucurându-se.

Președintele SUA, Donald Trump, anunțase sâmbătă seară că liderul suprem iranian a murit. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, a murit”, scrisese Trump pe Truth Social, fără a oferi detalii despre sursa informației.

Anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarase că existau numeroase indicii potrivit cărora Ali Khamenei ar fi fost ucis în atacurile israeliano-americane de sâmbătă din Iran.

De-a lungul mandatului său, ayatollahul Ali Khamenei transformase Iranul într-o putere ferm antiamericană, extinzând influența militară a țării în Orientul Mijlociu și reprimând în același timp mișcările interne de contestare.

Cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, spun autoritățile. Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe

Iranienii din România au sărbătorit duminică, în parcul bucureștean Herăstrău, moartea ayatollahului Khamenei și loviturile aplicate în aceste zile regimului criminal de la Teheran. 

Ţările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune prin videoconferinţă pentru a discuta despre un ''răspuns unificat'' în a doua zi a loviturilor iraniene efectuate ca ripostă la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP.

Prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem, președintele american Donald Trump a pariat că poate reuși unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, scrie BBC.

