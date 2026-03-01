Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO

Manifestări de bucurie au avut loc nu doar în Iran, ci și în alte țări. În Marea Britanie, Spania și Statele Unite, oameni au ieșit sâmbătă în stradă pentru a marca vestea că liderul suprem al Iranului fusese ucis în timpul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, începute în aceeași dimineață, ora locală.
Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
O altă înregistrare video, neverificată, arată tineri ieşind în stradă şi bucurându-se.
Președintele SUA, Donald Trump, anunțase sâmbătă seară că liderul suprem iranian a murit. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, a murit”, scrisese Trump pe Truth Social, fără a oferi detalii despre sursa informației.
Anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarase că existau numeroase indicii potrivit cărora Ali Khamenei ar fi fost ucis în atacurile israeliano-americane de sâmbătă din Iran.
De-a lungul mandatului său, ayatollahul Ali Khamenei transformase Iranul într-o putere ferm antiamericană, extinzând influența militară a țării în Orientul Mijlociu și reprimând în același timp mișcările interne de contestare.
