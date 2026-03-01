„Se mișcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă, 48 de lideri au fost eliminați dintr-o dată”, a declarat șeful statului american, potrivit acestei jurnaliste care i-a transcris declarațiile pe X.

Ea precizează că discuția a avut loc înaintea anunțării primelor pierderi americane în conflictul din Orientul Mijlociu.

Trei militari au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav, a anunțat duminică Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump.

Intervenția militară a Statelor Unite ale Americii în Iran, desfășurată alături de Israel, a șocat scena internațională și a declanșat o serie de reacții în lanț — de la scumpirea petrolului și blocarea Strâmtorii Ormuz, până la întrebări despre viitorul programului nuclear iranian și stabilitatea unui regim care tocmai și-a pierdut liderul suprem.

„Au dovedit că sunt singura putere mondială"

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, operațiunea militară americano-israeliană trimite un mesaj ferm întregii lumi despre capacitatea de proiecție a forței pe care o dețin Statele Unite. Invocând declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care ar fi susținut că SUA au înțeles că fuseseră induse în eroare cu privire la amenințarea nucleară iraniană, analistul subliniază că logica intervenției s-a construit în jurul unui risc cunoscut de mai bine de două decenii.

„Știm din 2002 că acest risc există și iranienii nu au permis niciodată în mod real controlul armamentului lor nuclear și al metodelor de procesare a uraniului", a declarat Cristian Pîrvulescu.