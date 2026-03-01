Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților

Atunci când spui mărțișor te gândești clar la primăvară. Acest obicei este păstrat de generații, însă puțini știu că acel firicel alb cu roșu nu este doar un simbol decorativ.

Mărțișorul poartă credințe vechi despre noroc, protecție și renaștere. Iată care este semnificația Mărțișorului și ce obiceiuri există în această zi. De ce se oferă Mărțișoare de 1 Martie Mărțișorul nu este doar un mic obiect prins în piept la început de martie. Este, mai degrabă, un semn discret că iarna începe să-și piardă puterea și că primăvara își face loc, încet, dar sigur. În fiecare an, pe 1 Martie, acest șnur alb-roșu apare peste tot: pe haine, la încheietura mâinii, în vitrine și în piețe. Și, odată cu el, revine aceeași senzație de început. La baza tradiției stă șnurul împletit din două fire, unul roșu, altul alb. Culoarea roșu vorbește despre viață, căldură, energie, despre tot ce pulsează și renaște. Albul amintește de zăpadă, de puritate, de liniștea iernii care se retrage. Cele două culori, împreună, aduc aminte de frigul care pleacă și de faptul că natura revine la viață. Originea mărțișorului se pierde în timp. Se spune că tradiția ar avea rădăcini daco-tracice, dar și influențe din perioada romană, când anul nou era sărbătorit la 1 martie. Chiar dacă nu se știe exact de unde a început totul, ideea este aceeași: marcarea începutului primăverii. Nu e întâmplător că obiceiul a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, alături de practici similare din sud-estul Europei. Citește și Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri În tradiția populară, mărțișorul nu este doar decorativ. Este un talisman care se poartă pentru noroc, sănătate și pentru protecție. În unele zone, femeile și copiii îl țin la piept sau la mână întreaga lună martie. În altele, perioada diferă, dar gestul rămâne același: îl porți ca pe o promisiune a unui an bun. De-a lungul timpului, șnurului i s-au adăugat mici pandantive. O floare pentru renaștere, un trifoi cu patru foi pentru noroc, o potcoavă pentru protecție, o inimă pentru iubire. La finalul lunii martie, în unele locuri, șnurul este legat de crengile unui pom înflorit.



Semnificația Mărțișorului Oferirea mărțișoarelor pe 1 Martie are legătură directă cu începutul primăverii. În popor, această zi marchează momentul în care natura începe să se trezească la viață. Zilele devin mai lungi, soarele capătă putere, iar oamenii simt nevoia unui nou început. Mărțișorul este un semn vizibil al acestei schimbări. Gestul de a oferi acel mărțișor este, de fapt, o urare. Cel care îl dăruiește îi urează persoanei căruia i-l oferă sănătate, noroc și un an bun. În trecut, oamenii credeau că șnurul alb-roșu are puterea de a proteja împotriva bolilor și a spiritelor rele. Era purtat ca un talisman, uneori legat la mână, alteori prins la piept, aproape de inimă. De-a lungul timpului, obiceiul a suferit modificări majore. În ziua de astăzi nu mai vorbim despre un ritual legat de protecție și fertilitate, ci de un semn de respect, apreciere și prietenie. Nu se oferă doar persoanei iubite, ci și colegelor, prietenelor, profesoarelor sau rudelor. În mod obișnuit, cel puțin așa spune tradiția, bărbații sunt cei care oferă mărțișoare femeilor. Femeile le poartă întreaga lună martie, iar la final aleg ce fac cu ele: le păstrează, le așază într-o cutie cu amintiri sau le leagă de crengile unui pom înflorit. În anumite regiuni ale țării, însă, obiceiul este inversat. Fetele oferă mărțișoare băieților, ca semn de apreciere sau pentru a întări o legătură de prietenie. Semnificația șnurului este principalul lucru care contează pe 1 Martie. Roșul este asociat cu viața, energia și iubirea. Albul sugerează puritatea, lumina și sfârșitul iernii. Împreună, ele exprimă echilibrul dintre forțele naturii. Micile amulete adăugate, fie că sunt flori, trifoi cu patru foi, potcoave sau inimioare, completează mesajul. Fiecare formă aduce o nuanță diferită, dar toate au la bază aceeași idee: dorința de bine.



Tradiții și obiceiuri românești de 1 Martie 1 Martie nu înseamnă doar începutul primăverii în calendar. Pentru mulți, e o zi legată de gesturi mici, dar cu semnificație. Mărțișorul rămâne simbolul principal. Se oferă la început de martie și, chiar dacă obiceiurile diferă de la o zonă la alta, ideea e cam aceeași: un semn de noroc și de reînnoire. În unele sate încă se păstrează tradiția ca, după ce luna se încheie, șnurul alb-roșu să fie legat de crengile unui pom înflorit sau pus la poartă. Se spune că aduce rod bogat și un an bun. Chiar dacă nu toată lumea mai ține cont de asta, obiceiul încă există. Mărțișorul este adesea însoțit de flori de primăvară, în special ghiocei, care apar primii, fragili, dar rezistenți, motiv pentru care au devenit simbolul noului început și al speranței. Există și superstiții. Pe vremuri se credea că dacă porți mărțișorul toată luna martie, vei avea parte de sănătate și energie tot anul. În anumite sate, tinerii ieșeau împreună la cules de flori, un mod de a întâmpina primăvara în natură, conform Folclor-romanesc.ro. De ce se oferă flori de 1 martie Pe lângă mărțișor, se obișnuiește ca pe 1 Martie să se ofere și flori de primăvară. Acestea marchează schimbarea de sezon și sunt asociate cu ideea de început, energie și prospețime. În acest context, ele devin un gest simplu de apreciere față de persoanele apropiate. Ghiocelul este, de regulă, prima alegere. Fiind una dintre primele flori care apar după iarnă, a ajuns să fie simbolul revenirii la viață și al speranței. De multe ori, el este oferit împreună cu mărțișorul. Alte flori de sezon, precum lalelele sau zambilele, sunt la fel de populare.

Locul din România în care fetele oferă mărțișoare băieților Deși, în majoritatea regiunilor din România, mărțișoarele sunt oferite de bărbați sau băieți fetelor, există zone în care tradiția funcționează invers. În special în anumite părți din Transilvania de Nord și Moldova, obiceiul păstrează practica potrivit căreia fetele sunt cele care oferă mărțișoare băieților în ziua de 1 Martie, gest interpretat ca o deschidere către prietenie sau chiar către o posibilă relație. Această tradiție era asociată cu ideea formării cuplurilor odată cu venirea primăverii, anotimp perceput drept moment favorabil afirmării energiei tinereții și consolidării legăturilor afective. În acest context, mărțișorul oferit de fată putea fi înțeles ca un semn de interes sau ca o invitație la apropiere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: