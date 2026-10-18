La festivalul dovlecilor, copiii și-au pus imaginația la treabă și au încercat să facă sculpturi și picturi cât mai înspăimântătoare. Evenimentul a fost și un prilej pentru familii să petreacă mai mult timp împreună.

Înarmați cu linguri și cuțite, puștii au scobit tacticoși dovlecii. Fiecare a încercat să obțină cea mai frumoasă sau, după caz, cea mai înspăimântătoare decorațiune.

Copiii sculptează dovleci înfricoșători

Copil: „Niște ochișori un pic mai mari și mai drăguți și cu un zâmbet de la o urechiușă la cealaltă, o să îi fac și urechi”.

Fetiță: „Am decorat toată casa și vreau să îl pun pe hol ca să fie mai frumos”.

Reporter: „Și cum ai decorat în casă?”

Fetiță: „Cu lilieci, dovleci, așa de toamnă. Am făcut un dovleac cu ochii mari și o guriță, urmează să tai nasul și cu gura pentru că nu am avut timp și acum golesc aici”.

Copil: „Niște dinți pătrățoși, un nas dreptunghiular și ochi în formă de triunghi.”

Mamă: „Faptul că îi ținem afară și că îi ținem ocupați mi se pare interesant”.

Alexandra Dinu, organizatoarea evenimentului: „Avem 5 tone de dovleci pe care le-am tot sculptat în acest weekend. Atelierul este 30 de lei”.

Copiii participă la activități de Halloween

Tot aici, copiii au putut să deseneze și să decoreze obiecte specifice sărbătorii de Halloween, să-și picteze fețele sau să se plimbe cu poneiul. Obligatoriu, au făcut fotografii costumați, într-un decor de toamnă.

Reporter: „Ce ți-a plăcut cel mai mult?”

Copil: „Căluțul cel mai rău.”

Reporter: „Pe față ce ți-ai făcut?”

Copil: „Pe față m-a pictat. Venom, ca să se sperie toată lumea de mine.”

Reporter: „Și s-a speriat cineva până acum?”

Copil: „Da”.

Mămică: „Rămân niște amintiri legate de această sărbătoare”.

Pentru mulți, festivalul a fost un fel de încălzire pentru noaptea în care vor bate din ușă în ușă și vor cere bomboane.

Copil: „Foarte mișto. Părinții mei nu sunt chiar cu Halloweenul, dar anul ăsta m-au lăsat să mă costumez.”

Reporter: „Și ce costum ți-ai pregătit?”

Copil: „O să fiu un vampir sau Jeff the Killer, este un personaj”.

Halloweenul are loc pe 31 octombrie.