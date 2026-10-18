Într-un mesaj postat duminică pe platforma sa de socializare, Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat: „Franţa arde! Imigraţia dintr-o lume complet diferită, de la oameni cu ură în inimile lor, a distrus această ţară cândva măreaţă”.

„Închideţi graniţele şi preluaţi controlul, înainte să fie prea târziu!”, a adăugat Donald Trump în aceeaşi postare, conform AFP, preluată de Agerpres.

Scenele de „haos” din Franţa, care au umbrit ziua de mobilizare de sâmbătă împotriva „costului ridicat al vieţii”, au şocat presa internaţională. Potrivit AFP, aceste violenţe sunt interpretate de observatorii externi ca un semnal al amurgului macronismului, pregătind totodată scena pentru un duel între formațiunile politice extreme, cu doar şase luni înainte de alegerile prezidenţiale.