Potrivit Corriere della Sera, un fond din Qatar şi-a manifestat interesul pe lângă Oaktree, actualul proprietar al clubului italian, pentru a achiziţiona o participaţie minoritară, potrivit News.ro.

Numele care circulă cel mai des este cel al Al Mirqab, un "family office" cu sediul în Doha, care administrează averea şeicului Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, fost prim-ministru al Qatarului. Deocamdată toată situaţia se află la stadiul verbal.

Această posibilă tranzacţie are loc în contextul în care Inter şi AC Milan urmează să dezvăluie faţada viitorului lor stadion până la sfârşitul lunii octombrie.

Şeicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (67 de ani) a realizat mai multe investiţii imobiliare importante în Italia. În aprilie, Al Mirqab a achiziţionat, printre altele, 80% din clădirea situată la nr. 8, via Monte Napoleone, din Milano, de la grupul francez Kering, pentru 1,1 miliarde de euro.

Câteva luni mai târziu, a achiziţionat fosta proprietate a lui Silvio Berlusconi pentru aproximativ 350 de milioane de euro.

O eventuală investiţie în Inter ar putea astfel să se înscrie în continuitatea operaţiunilor sale din Italia.

Clubul milanez a încheiat sezonul 2025-2026 cu o cifră de afaceri de 518 milioane de euro şi un profit de 22,7 milioane de euro.

Potrivit Forbes, valoarea campioanei en titre a Italiei se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro, inclusiv datoriile, în timp ce Football Benchmark o estimează la 2,1 miliarde de euro.