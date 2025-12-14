Diferența dintre prosecco și șampanie. Cum alegi o băutură festivă, în funcție de ocazie

Prosecco și șampania sunt două băuturi efervescente populare, fiecare cu caracteristici și arome distincte. Diferențele dintre ele țin de proveniență, metode de producție și nivelul de aciditate.

Te-ai trezit vreodată în fața raftului cu băuturi, neștiind ce sticlă să pui în coș pentru o aniversare sau o seară cu prietenii?

De multe ori, avem tendința să numim „șampanie” orice vin care are bule și face spumă, dar realitatea din pahar este cu totul alta. Nu știi ce să alegi dintre prosecco și șampanie pentru o ocazie specială?

Ce este șampania

Șampania este regina vinurilor spumante, dar trebuie să reții că nu orice vin cu bule merită acest nume, oricât de bun ar fi. Adevărata șampanie vine exclusiv din regiunea Champagne, aflată în nordul Franței. Orice altceva produs în afara acelei zone, chiar dacă este făcut exact după aceleași reguli, este doar vin spumant. Ce o face cu adevărat specială și justifică prețul mai ridicat este felul în care se naște. Bulele acelea fine și persistente nu sunt adăugate artificial, ci apar natural chiar în sticla din care urmează să fii servit, printr-un proces lung și migălos de fermentare secundară.

De obicei, este produsă din soiuri de struguri precum Chardonnay, Pinot Noir sau Pinot Meunier. Gustul ei este inconfundabil pentru cunoscători, având adesea note complexe de pâine prăjită, brioșe, unt sau migdale, pe lângă aromele de fructe. Este o băutură sofisticată, care devine mai bună odată cu trecerea timpului și este asociată pretutindeni în lume cu luxul și marile celebrări.

Shutterstock

Ce este Prosecco

Prosecco este răspunsul vesel, relaxat și mult mai accesibil al Italiei la vinurile spumante. Vine din regiunea Veneto și este făcut în principal dintr-un soi de struguri numit Glera. Spre deosebire de ruda sa din Franța, Prosecco este mult mai proaspăt, mai aromat și este gândit să fie băut tânăr. Nu este un vin pe care să îl păstrezi în pivniță ani de zile pentru ocazii speciale, ci unul de care să te bucuri imediat ce l-ai cumpărat.

Diferența majoră care îi dă și caracterul distinct stă în metoda de producție. Aici, a doua fermentare, cea care creează bulele, are loc în tancuri mari de inox presurizate, nu în sticle individuale. Acest procedeu protejează aromele primare ale strugurelui. De aceea, când îl guști, vei simți note clare și vibrante de măr verde, pere, piersică sau flori de câmp. Este o băutură lejeră, mai puțin pretențioasă, fiind ideală pentru cocktailuri faimoase sau pur și simplu savurată foarte rece la o terasă.

Pro TV

Principalele diferențe între șampanie și Prosecco

Deși la prima vedere par identice în pahar, ambele sunt reci, aurii și pline de bule, dacă pui cele două băuturi una lângă alta, vei observa că sunt lumi complet diferite. Cea mai evidentă diferență, dincolo de țara de origine, este felul în care sunt construite. Șampania este complexă și muncită. Pentru că a doua fermentare are loc chiar în sticlă, lichidul stă mult timp în contact cu drojdiile. Asta îi dă acel gust inconfundabil de coajă de pâine, de biscuiți sau de patiserie fină, conform Decanter.com.

Este un gust matur, sec și uneori aspru pentru cineva care nu e obișnuit. Bulele sunt foarte fine, iuți și urcă într-un flux continuu, elegant, rezistând mult timp în pahar. Presiunea într-o sticlă de șampanie este uriașă, de aceea și dopul sare cu atâta forță. De cealaltă parte, Prosecco este definiția prospețimii. Fiind fermentat în tancuri mari, el nu are timp să prindă aromele acelea de drojdie.

Scopul lui este să păstreze gustul strugurelui exact așa cum a fost cules din vie. De aceea, când îl bei, simți arome clare de fructe, de la măr verde și pară, până la pepene galben. Este mult mai aromat la nas, adesea mai dulceag decât șampania și are o aciditate mai prietenoasă. Bulele sunt mai mari, mai spumoase, dar dispar mai repede din pahar. Este o băutură care nu se ia la fel de mult în serios, fiind făcută pentru plăcerea imediată.

Mai există și diferența de preț, care dictează adesea alegerea. Pentru că metoda de producție a șampaniei necesită ani de zile de stocare și multă muncă manuală, prețul va fi întotdeauna mult mai ridicat. Prosecco, putând fi produs mai rapid și în cantități mai mari, este mult mai accesibil. Totuși, asta nu înseamnă că unul e neapărat „mai bun” decât celălalt în sens absolut, ci pur și simplu servesc unor scopuri și gusturi diferite.

Shutterstock

Cum să alegi băutura potrivită

Nu există un răspuns greșit aici, ci doar momentul potrivit. Alegerea depinde în mare măsură de ocazie, de buget și de ce anume vei mânca. Dacă plănuiești un eveniment major, cum ar fi o cerere în căsătorie, un jubileu sau un cadou important pentru cineva pasionat de vinuri, șampania este alegerea clasică. De asemenea, dacă servești o masă mai grea, cu preparate prăjite, brânzeturi grase sau fructe de mare, aciditatea tăioasă și bulele fine ale șampaniei vor curăța perfect palatul, echilibrând grăsimile.

Pe de altă parte, dacă organizezi un brunch cu prietenii, o petrecere în grădină sau pur și simplu vrei să te relaxezi marți seara după muncă, Prosecco este campionul. Este vesel, nepretențios și merge de minune cu aperitive ușoare, salate sau mâncăruri picante asiatice. Fiind mai fructat, se potrivește mai bine situațiilor relaxate, unde nu vrei să analizezi fiecare înghițitură, ci doar să te simți bine.

Un alt aspect important de luat în considerare este dacă ai de gând să faci cocktailuri. Dacă vrei să prepari celebrele Mimosa sau Aperol Spritz, alege întotdeauna Prosecco. Ar fi păcat să folosești o șampanie scumpă, cu arome complexe de patiserie, doar pentru a o acoperi cu suc de portocale sau lichioruri amare. Prosecco, având arome de fructe, se leagă mult mai armonios în mixuri. Așadar, păstrează șampania pentru a fi băută simplă, la ocazii speciale, și folosește Prosecco pentru distracție și mixologie.

StirilePROTV

Servirea corectă a șampaniei și Prosecco-ului

Oricât de bună ar fi sticla pe care ai cumpărat-o, dacă nu o servești cum trebuie, pierzi jumătate din plăcere. Totul începe cu temperatura, care este sfântă. Mulți fac greșeala să le servească fie prea calde, fie uitate în congelator până îngheață. Regula e simplă: Prosecco se bea foarte rece, direct din frigider (cam 6-8 grade), pentru a-i simți prospețimea vibrantă.

Șampania, în schimb, fiind mai complexă, are nevoie de o temperatură o idee mai ridicată (8-10 grade) pentru a-și deschide toate aromele. Dacă e „gheață”, nu vei simți decât acidul și frigul, pierzând acele note fine de patiserie care o fac specială. Ține-le în frapieră cu gheață și apă doar dacă masa durează mult, ca să menții temperatura constantă.

Urmează momentul deschiderii, unde, deși în filme vedem dopuri zburând și spumă curgând peste tot, în realitate eticheta cere discreție și siguranță. Nu agita sticla înainte! Ține dopul ferm cu o mână și învârte baza sticlei cu cealaltă, nu invers. Scopul este să auzi un „fâsâit” ușor, ca un suspin, nu o bubuitură puternică. Așa păstrezi tot lichidul și gazul prețios în interior.

Când vine vorba de pahare, lucrurile s-au mai schimbat în ultimii ani. Paharul înalt și subțire (acel flute clasic) e perfect pentru Prosecco, deoarece forma lui ține bulele active cât mai mult timp și arată festiv, potrivit Europeanwaterways.com.Dar pentru o șampanie de calitate, experții recomandă tot mai des paharul tip lalea, care este mai bombat la mijloc, sau chiar un pahar de vin alb obișnuit. Motivul e simplu: forma îngustă a flute-ului blochează aromele. Într-un pahar mai larg, șampania respiră și poți să îi simți mirosul complex înainte să o guști. Când torni, înclină ușor paharul, exact ca la bere, ca să nu faci o explozie de spumă dintr-odată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













