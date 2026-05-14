Actrița de la Hollywood, în vârstă de 63 de ani, a impresionat pe covorul roșu într-o rochie mov spectaculoasă, cu umerii goi, care strălucea în lumina reflectoarelor și avea o trenă amplă, impresionantă, potrivit Hello Magazine.

O rochie care a atras toate privirile

Din momentul în care a apărut, toate privirile au fost ațintite asupra lui Demi. Rochia vaporoasă, într-o nuanță delicată, dar vibrantă, de lavandă, avea straturi fine și transparente care se mișcau în bătaia vântului, creând un efect dramatic, aproape cinematografic.

Materialul părea să curgă pe covorul roșu, iar trena statement se întindea pe câțiva metri în spatele actriței, fiind fotografiată din toate unghiurile.

Moment jucăuș pe covorul roșu

Demi a intrat în jocul spectacolului și, la un moment dat, a ridicat o parte a trenei în timp ce aceasta flutura în jurul ei, râzând și interacționând cu publicul.

Momentul jucăuș a accentuat ideea că nu a fost doar o simplă apariție pe covorul roșu, ci un adevărat spectacol.

Accesorii elegante și un look rafinat

Ținuta a fost completată de pantofi eleganți, cu vârf ascuțit, într-o nuanță asortată, și cercei lungi, strălucitori, care i-au încadrat chipul. Părul lung și închis la culoare a fost coafat în bucle lejere, naturale, care i-au căzut pe umeri.

În imaginile de aproape, tenul luminos și machiajul discret, dar rafinat, au completat perfect aerul romantic al rochiei, lăsând ținuta să fie punctul central al apariției.

„Mă simt ca un copil care se joacă de-a omul mare”, a declarat actrița.