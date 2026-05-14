Problema e că, de cele mai multe ori, nu e clar ce înseamnă asta concret și ce ar trebui făcut mai departe.

Aici încearcă să schimbe lucrurile MedLife, printr-o aplicație în care datele genetice nu mai sunt doar un raport separat, greu de interpretat, ci sunt centralizate într-un singur loc, într-o formă ușor de înțeles pentru utilizator.

Datele vin din programul de testare genetică Longevity 100+, care analizează ADN-ul și estimează riscul pentru zeci de afecțiuni frecvente. În această etapă, rezultatele reflectă exclusiv analiza genetică și sunt disponibile direct în aplicație, urmând ca, în perioada următoare, să fie integrate și cu istoricul medical și alte informații relevante.

Pe măsură ce aplicația va integra noi tipuri de date, de la istoricul analizelor și investigații imagistice până la informații despre stilul de viață, riscurile vor putea fi înțelese în context, nu izolat.

Cum sunt explicate riscurile în aplicație

În aplicație sunt vizibile rezultatele testării genetice din programul Longevity 100+, care acoperă zeci de predispoziții pentru boli frecvente, de la afecțiuni cardiovasculare și metabolice până la neurologice sau oncologice.

Deși în spate sunt modele genetice complexe și multă analiză de date, în aplicație lucrurile sunt simplificate cât se poate de mult.

„În spate avem modele genetice complexe, dar în aplicație le traducem în lucruri simple: risc procentual, comparație cu populația și încadrare în patru niveluri: predispoziție scăzută, medie, peste medie și accentuată.”, explică Cosmin Burtică, Head of Digital Transformation în cadrul MedLife.

Datele sunt prezentate simplu, astfel încât utilizatorul să înțeleagă rapid unde se situează și ce ar trebui urmărit.

În plus, fiecare rezultat vine însoțit de explicații: ce înseamnă acea predispoziție, cum se manifestă afecțiunea, ce metode de screening sunt recomandate și ce poți face concret pentru prevenție.

De ce contează integrarea datelor

În prezent, rezultatele genetice oferă un punct de plecare valoros, dar, odată ce vor fi puse lângă analizele deja făcute, istoricul medical sau alte investigații, ele vor putea fi interpretate în contextul complet al pacientului, nu ca informații izolate.

„Rolul aplicației este să îți arate cum te poziționezi și să construiască în jurul acestui semnal un context mai larg, prin alți indicatori relevanți”, spune Cosmin Burtică.

De exemplu, un risc genetic pentru o afecțiune cardiovasculară poate fi interpretat diferit dacă există deja valori crescute ale colesterolului sau, dimpotrivă, dacă analizele sunt în parametri normali. În primul caz, devine un semnal de acțiune imediată. În al doilea, un punct de monitorizare.

Un exemplu concret: când genetica schimbă decizia

Sunt situații în care toate analizele uzuale ies bine, dar există totuși un semnal în zona genetică.

„În cazul meu, analizele clasice erau perfecte, vedere 0.00 la ambii ochi, presiune oculară normală. Totuși, riscul genetic pentru glaucom era peste medie. Asta m-a făcut să merg mai departe cu investigații suplimentare, unde a apărut o modificare incipientă”, povestește Burtică.

Genetica nu pune un diagnostic, dar poate indica mai devreme unde merită să te uiți. Practic, oferă un fel de „hartă” a riscurilor, chiar înainte ca ele să devină vizibile în analizele obișnuite.

Partea importantă începe după ce vezi rezultatele. Nu poți schimba componenta genetică, dar poți influența restul: cât de des mergi la control, ce analize alegi, ce obiceiuri îți ajustezi.

„Utilizatorul nu trebuie să înțeleagă genetica în detaliu. Vede clar unde se situează și ce poate face mai departe”, spune Burtică.

În plus, fiecare test vine și cu o consultație la medicul genetician, care explică rezultatele și le pune în contextul istoricului personal. Dacă este nevoie, pacientul poate merge mai departe către medici specialiști, care recomandă investigații sau monitorizări specifice.

Astfel, informația genetică nu rămâne teoretică, ci se transformă în pași concreți.

Ideea din spate este una simplă, dar importantă: să nu mai ajungi la medic doar atunci când apare o problemă, ci să știi din timp unde ai risc.

În locul unor controale generale, aplicate tuturor la fel, apare o abordare mai personalizată. Screeningul devine mai țintit, iar resursele (timp, analize, investigații) pot fi folosite mai eficient.

În același timp, utilizatorul înțelege mai bine ce ține de el: alimentația, somnul, stresul sau nivelul de activitate fizică, factori care pot influența modul în care se manifestă o predispoziție genetică.

Aplicația este gândită ca un sistem în continuă dezvoltare. Pe lângă datele genetice disponibile deja în aplicație, vor fi adăugați treptat noii indicatori.

„Este un produs care va evolua în timp, pe măsură ce integrăm mai multe date și rezultate din cercetare”, spune Burtică.

Pe măsură ce aceste informații se acumulează, imaginea de ansamblu devine tot mai clară, iar recomandările tot mai personalizate.

Unde începe, de fapt, prevenția

Până nu demult, medicina era centrată pe momentul în care apărea boala. Astăzi, tot mai mult, punctul de plecare se mută mai devreme, la nivel de risc.

Accesul la date genetice, puse în contextul informațiilor medicale și de lifestyle, pe măsură ce acestea vor fi integrate, oferă o perspectivă diferită: aceea în care pacientul poate înțelege din timp ce i se potrivește și ce ar trebui urmărit.

În esență, genetica îți arată punctul de plecare, prin testarea din programul Longevity 100+. Restul ține de modul în care alegi să folosești informația, atunci când ea este pusă în contextul complet al sănătății tale.