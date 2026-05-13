Este pentru a cincea oară când artiștii ajung în România, iar biletele s-au vândut încă de anul trecut, în timp record. Membrii trupei sunt de marți la București, iar în timpul liber au vizitat centrul orașului și au mâncat la un restaurant.

Încă de la ora 16, mii de fani erau în jurul Arenei Naționale deși concertul începe după 8 seara. Vor fi în total 65.000 din țară sau și străinătate.

În momentul în care s-au deschis porțile de acces, mulți au alergat spre stadion pentru a ocupa cele mai bune locuri din jurul scenei.

James Hatfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet și Robert Trujillo au ajuns la Arena Națională cu 8 ore înainte de concert. Sunt cunoscuți în industria rock mondială drept profesioniști desăvârșiți, extrem de disciplinați.

Corespondent PRO TV: „Pe Arena Națională a fost pregătită această scenă circulară, amplasată aici chiar în mijlocul stadionului, parte din producția impresionantă a turneului mondial M72. Vor fi multe efecte speciale, ecrane uriașe și un show spectaculos pentru zecile de mii de fani așteptați în această seară”.

Artiștii au ajuns în Romania marți cu două avioane private. Câteva ore s-au plimbat prin Centrul Vechi, au fost văzuți la un anticariat și au mâncat într-o băcănie. Reprezentanții restaurantului spun ca membrii trupei au fost foarte discreți, iar la masă au ales preparate simple și sănătoase, gătite după rețete românești.

Spectatorii vor putea intra la concertul de pe Arena Naționala cu sticle reutilizabile goale de maximum 750 ml, aparate foto compacte, brichete și medicamente însoțite de documente inclusiv insulină și spray-uri pentru astm.

Uriașul concert a dus și la restricții de trafic. Șase linii de transport în comun sunt deviate temporar, iar cinci linii vor avea program de funcţionare prelungit.