Vine în ajutor toată tehnologia digitală folosită în prezent în stomatologie. Ne explică Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală.

Andreea Groza, corespondent Știrile ProTV: „Tehnologia digitală reconstruiește acum toate structurile orale. Cum ne ajută să păstrăm dinții naturali?”

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Știți cum zicem noi - cel mai bun implant e dintele natural. Aparatura modernă digitală e precisă, facem planul de tratament digital și îl transpunem în realitate fără să greșim. Aceste tehnici digitale pot să ne salveze dinții.

De exemplu, avem boală parodontală (parodontoză). La radiografie, vedem că dinții sunt afectați și nu mai pot fi salvați. Prin tehnicile digitale, care redau imagini extrem de precise, avem surpriza să vedem că unii dinți pot fi salvați, chiar dacă radiografia ne spune altceva. Da, dinții naturali trebuie salvați și păstrați în cavitatea orală cât mai multă vreme.”

Andreea Groza, corespondent Știrile ProTV: „Cum ne ajută acest ecosistem digital?”

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Vedem un ecosistem digital, care strânge informații din scanarea intraorală, tomografii, fotografii digitale, analiza dinamică a mușcăturii. După ce luăm aceste informații, le suprapunem și vedem pacientul în mișcare, cu toate detaliile funcționale. Facem astfel un proiect 100% digitalizat al pacientului și îl transferăm în realitate 100%. Tratamentul este 100% personalizat. Și, tocmai pentru că avem această tehnologie, încercăm cu toate puterile să salvăm toate structurile dentare ale pacientului.”

Andreea Groza, corespondent Știrile ProTV: „Asta înseamnă că tratamentul durează, dacă încercați să salvați cât mai mult.”

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Da, durează. Fiecare dinte e gândit în parte. Fiecare dinte e un organ, de fapt. Probleme apar când, în social media, pacientul vede informații de tipul – «îți facem toți dinții în 3 zile». Asta înseamnă că sunt tratamente-standard, în care se fac extracțiile dentare, 6 implanturi pe o arcadă și gata dinții”.

Dar tratamentul-standard înseamnă că nu respecți anatomia pacientului, ci doar aplici un standard, fără să te gândești să îi salvezi dinții naturali. Și, de aceea, recomand fiecărui om, care merge la stomatolog, să ceară și o a doua opinie și să primească un plan A de tratament, un plan B și unul C. Și să aleagă informat, respectându-și anatomia.”