Cum a fost salvat copilul de cinci ani din pădure, după aproape două zile. „L-am momit cu ciocolată”

Salvatorii au ajuns imediat lânga el, l-au protejat de frig și i-au dat o ciocolată. Băiețelul a fost scos la marginea pădurii și preluat de elicopter. Câteva secunde mai târziu, ateriza pe o pajiște lângă Sebeșul de Sus.

Pilotul elicopterului, cel care l-a văzut pe Alex în luminișul pădurii, are și el doi copii. Finalul fericit a venit după două nopți reci de căutări care nu păreau să ducă nicăieri.

Imaginea cu băiețelul care se întrezarea, ghemuit, printre ramurile copacilor, a stârnit un val de emoție în întreaga țară.

Băiețelul a fost zărit într-un luminiș de pilotul elicopterului care survola zona în timpul operațiunilor de căutare. Când a ajuns în brațele părinților, cel mic le-a spus că îi iubește. Mai mulți salvatori au izbucnit în lacrimi. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Pompierii și-au șters lacrimile pe furiș, în fața unei asemenea scene.

Pompier: „O minune, da, după atâtea ore. Vă dați seama, foarte greu. Poate și noi, ca adulți, eram mai... mai rău, mai speriați."

Ajunși la ambulanță, părinții au putut să-și strângă în brațe copilul. Miercuri la prânz, tatăl lui avea speranța că își vă găsi băiețelul în viață.

Tatăl lui Alex este un cunoscut femier din zonă. După mai mulți ani petrecuți în Spania și Calumbia, s-a întors în Romania și a investit într-o fermă de animale. Mama băiețelului provine din Columbia. Acolo și-a cunoscut și soțul. Împreună au decis să se stabilească în România și să trăiască la țară, aproape de natură. Cei doi mai au împreună o fetiță.

Emoționat și epuizat după 42 de ore de căutări, la care a participat și el, tatăl a vrut să le mulțumească sutelor de oameni care i-au sărit în ajutor.

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Faptele dumneavoastră sunt mărețe. A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult mult de tot. Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine”.

Reporter: Ce a spus când v-a văzut?

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Că ne iubește și pe mine și pe mami.”

Uimirea în fața faptului că Alex a fost găsit nevătămat este mare. În cele două nopți în pădure a fost frig și a plouat, iar zona este plină de animale sălbatice, suprinse chiar de salvatori cu camerele de termoviziune. De când a dispărut, băietelul a parcurs mai bine de doi kilometri. A rezistat nemâncat, cu haine subțiri, în ploaie, și a urcat pante abrupte, printre copaci și tufe. Salvatorii se temeau că nu-l vor mai găsi în viață.

Mihai Soare, operator Căutare-Salvare din cadrul Unității Speciale de Aviație București: „A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. L-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui."

Dan Popescu, șeful salvamont Sibiu: „A încercat să comunice puțin, a întrebat într-adevăr de mama, după care l-am momit, să zic așa, cu puțină ciocolată și s-a înveselit mult mai repede"

Copilașul este acum la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde va fi evaluat și îngrijit, pentru a-și recăpăta puterile.