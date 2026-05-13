LIVE | Lazio - Inter. Finala Cupei Italiei, exclusiv pe VOYO. Chivu și „nerazzurri” luptă pentru un nou trofeu
LIVE | Lazio - Inter. Finala Cupei Italiei, exclusiv pe VOYO. Chivu și „nerazzurri” luptă pentru un nou trofeu

Cum a fost salvat copilul de cinci ani din pădure, după aproape două zile. „L-am momit cu ciocolată”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Alex, băiețelului de 5 ani dispărut de lângă tatăl lui, la marginea satului Sebeșul de Jos, din județul Sibiu, a fost găsit în viață după două nopți petrecute în pădure.

autor
Octavian Moldovan

Băiețelul a fost zărit într-un luminiș de pilotul elicopterului care survola zona în timpul operațiunilor de căutare. Când a ajuns în brațele părinților, cel mic le-a spus că îi iubește. Mai mulți salvatori au izbucnit în lacrimi. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Imaginea cu băiețelul care se întrezarea, ghemuit, printre ramurile copacilor, a stârnit un val de emoție în întreaga țară.

Pilotul elicopterului, cel care l-a văzut pe Alex în luminișul pădurii, are și el doi copii. Finalul fericit a venit după două nopți reci de căutări care nu păreau să ducă nicăieri.

Salvatorii au ajuns imediat lânga el, l-au protejat de frig și i-au dat o ciocolată. Băiețelul a fost scos la marginea pădurii și preluat de elicopter. Câteva secunde mai târziu, ateriza pe o pajiște lângă Sebeșul de Sus.

Citește și
Mai multe persoane din Sibiu sunt suspectate că au blocat contoarele de gaz. Prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei

Pompierii și-au șters lacrimile pe furiș, în fața unei asemenea scene.

Pompier: „O minune, da, după atâtea ore. Vă dați seama, foarte greu. Poate și noi, ca adulți, eram mai... mai rău, mai speriați."

Ajunși la ambulanță, părinții au putut să-și strângă în brațe copilul. Miercuri la prânz, tatăl lui avea speranța că își vă găsi băiețelul în viață.

Tatăl lui Alex este un cunoscut femier din zonă. După mai mulți ani petrecuți în Spania și Calumbia, s-a întors în Romania și a investit într-o fermă de animale. Mama băiețelului provine din Columbia. Acolo și-a cunoscut și soțul. Împreună au decis să se stabilească în România și să trăiască la țară, aproape de natură. Cei doi mai au împreună o fetiță.

Emoționat și epuizat după 42 de ore de căutări, la care a participat și el, tatăl a vrut să le mulțumească sutelor de oameni care i-au sărit în ajutor.

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Faptele dumneavoastră sunt mărețe. A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult mult de tot. Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine”.

Reporter: Ce a spus când v-a văzut?

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Că ne iubește și pe mine și pe mami.”

Uimirea în fața faptului că Alex a fost găsit nevătămat este mare. În cele două nopți în pădure a fost frig și a plouat, iar zona este plină de animale sălbatice, suprinse chiar de salvatori cu camerele de termoviziune. De când a dispărut, băietelul a parcurs mai bine de doi kilometri. A rezistat nemâncat, cu haine subțiri, în ploaie, și a urcat pante abrupte, printre copaci și tufe. Salvatorii se temeau că nu-l vor mai găsi în viață.

Mihai Soare, operator Căutare-Salvare din cadrul Unității Speciale de Aviație București: A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. L-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui."

Dan Popescu, șeful salvamont Sibiu: „A încercat să comunice puțin, a întrebat într-adevăr de mama, după care l-am momit, să zic așa, cu puțină ciocolată și s-a înveselit mult mai repede"

Copilașul este acum la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde va fi evaluat și îngrijit, pentru a-și recăpăta puterile.

Sursa: ProTV

Etichete: copil, pompieri, Sibiu,

Articol recomandat de sport.ro
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Citește și...
Stiri Politice
Nicușor Dan și Mark Rutte au explicat ce înseamnă NATO 3.0, după Summitul B9: „Alianța funcționează pe protocoale”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului B9 de la București, că statele de pe Flancul Estic și din zona nordică au o amenințare comună: Rusia. De asemenea, el și Mark Rutte au explicat de înseamnă NATO 3.0.
Știri Actuale
Anchetă după o posibilă toxiinfecție la o nuntă din Iași. 47 de invitați au avut simptome digestive

Este anchetă epidemiologică la Iași: 47 de oameni - printre care mulți polițiști - au acuzat simptomele unei toxiinfecții alimentare, după ce au participat la nunta unui fiu de polițist.
Știri Actuale
Reacțiile șoferilor blocați în trafic din cauza summitului B9, găzduit de București. „O oră și jumătate, 8 kilometri”

Au fost mobilizate numeroase forțe de ordine pentru summitul din București, iar autoritățile au luat măsuri speciale de securitate pentru protecția înalților oficiali.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan și Mark Rutte au explicat ce înseamnă NATO 3.0, după Summitul B9: „Alianța funcționează pe protocoale”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului B9 de la București, că statele de pe Flancul Estic și din zona nordică au o amenințare comună: Rusia. De asemenea, el și Mark Rutte au explicat de înseamnă NATO 3.0.

Stiri Sport
LIVE | Lazio - Inter. Finala Cupei Italiei, exclusiv pe VOYO. Chivu și „nerazzurri” luptă pentru un nou trofeu

Finala Cupei Italiei este programată miercuri (13 mai) la Roma. Protagonistele sunt Lazio și Inter Milano, iar marele duel pe de Stadio Olimpico va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 22:00.

Stiri Politice
Scenariile de guvern pe care PSD le respinge. „Liniile roșii” pe care le anunță înainte de negocierile de la Cotroceni

Sorin Grindeanu a explicat că PSD merge la Cotroceni cu un mandat destul de larg şi care limite peste care nu poate trece: o majoritate cu AUR, Ilie Bolojan prim-ministru sau un guvern minoritar PNL-UDMR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Mai 2026

50:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Mai 2026

01:44:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”

Sport

Un actor celebru a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani! Când poate debuta