Horia Constantinescu, fostul șef ANPC, a aflat că și-a luat bilete false când a vrut să intre la concertul Metallica

Prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a câștigat și Cupa Italiei: „Am încercat să dau tot ce am mai bun”. FOTO&VIDEO
Horia Constantinescu, fostul șef al Protecției Consumatorilor la nivel național, a aflat că și-a cumpărat bilete false de pe un site când a vrut să intre la concertul Metallica de miercuri seara, de pe Arena Națională.

Horia Constantinescu, fostul președinte al Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor (ANPC), în prezent șeful Protecției Consumatorilor Constanța, a aflat că și-a cumpărat bilete false la Metallica, chiar când voia să intre la concertul de miercuri seara, de pe Arena Națională.

Evident, fostul demnitar nu a mai putut intra la evenimentul despre care spunea anterior că era nerăbdător să-l vadă.

Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris oficialul ANPC pe pagina sa de Facebook.

Constantinescu spune că și-a luat biletele false pe site-ul Viagogo

Potrivit postării lui Constantinescu, și-a cumpărat biletele la concertul Metallica ”de pe o pagină de internet aparent ultra, para-cunoscută”, Viagogo. 

Fostul președinte ANPC nu a fost singurul ”țepuit” cu bilete false la Metallica. Numeroase alte persoane au început să prezinte de joi dimineață situații similare. Cazul lui Constantinescu este însă cu totul special, în condițiile în care vorbim despre șeful de la Protecția Consumatorilor, adică exact persoana care ar trebui să știe cel mai bine cum să evite astfel de situații.

