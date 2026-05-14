Conform surselor citate, Savin şi celelalte două persoane sunt investigate într-un dosar penal.

Mihai Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al AVR, a fost numit în postul de preşedinte la final de ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan.

Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (iulie 2019 - ianuarie 2020), director general la Compania Municipală Managementul Transportului, Bucuresti (martie 2020 - iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 - noiembrie 2022).

Vama a fost afectată în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupţie

La final de martie, instituţia condusă de Savin şi Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), au semnat un protocol de colaborare în domeniul prevenirii corupţiei, document care stabileşte cadrul de cooperare instituţională în vederea promovării integrităţii şi a consolidării mecanismelor de prevenire a faptelor de corupţie.

La început de aprilie, Guvernul a aprobat reorganizarea Autorităţii Vamale Române (AVR).

Proiectul ajuns pe masa Guvernului a prevăzut tăieri de cheltuieli de 4,5 milioane lei anual (3,1 milioane lei pentru ce a rămas din acest an), cu 1,7 milioane de lei mai puţin faţă de un proiect de reorganizare iniţial, prezentat pe finalul anului trecut de Profit.ro, în care era propusă tăierea cheltuielilor cu 6,2 milioane lei anual, în principal prin eliminarea sau retrogradarea a zeci de posturi de conducere.