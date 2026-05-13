Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Austria, Michael Bauer, a anunţat miercuri pe X că, pe 10 mai, exista o autorizaţie de survol pentru două avioane PC-12 ale Forţelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF), venite din Regatul Unit şi cu destinaţia Bucureşti, transmite EFE.

Cu toate acestea, în jurul orei locale 14:10 (12:10 GMT), "două aeronave diferite ale USAF" s-au apropiat de spaţiul aerian austriac, ceea ce a determinat la ora 14:21 ridicarea de urgenţă de la sol a unor avioane de vânătoare austriece.

Potrivit lui Bauer, aeronavele americane şi-au schimbat direcţia şi nu au intrat în spaţiul aerian al Austriei.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că, o zi mai târziu, Washingtonul a prezentat, iar Viena a aprobat, o nouă cerere de survol pentru avioanele PC-12.

În timpul acelei operaţiuni, două avioane de vânătoare austriece au supravegheat traficul aerian "pentru a verifica dacă autorizaţia corespundea zborului real", confirmând că, de această dată, corespundea autorizaţiei acordate.

Austria, a cărei neutralitate este consacrată în Constituţie din 1955, a înăsprit controlul asupra survolurilor militare legate de conflicte internaţionale, precum cel dintre Statele Unite şi Iran.

Guvernul austriac a anunţat în aprilie că a respins mai multe solicitări americane legate de operaţiuni militare în contextul atacurilor asupra Iranului, argumentând că neutralitatea sa militară îl obligă să împiedice folosirea spaţiului său aerian de către una dintre părţile implicate în conflict.