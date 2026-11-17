Conform DOOM3 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române), pluralul substantivului „sindrom” este „sindroame”.

Care este pluralul corect al cuvântului „sindrom”

Stunci când folosim acest cuvânt la plural, forma indicată de DOOM3 este „sindroame”. Forma recomandată de plural a cuvântului „sindrom” este:

un sindrom – două sindroame;

sindromul – sindroamele;

unui sindrom – unor sindroame;

sindromului – sindroamelor.

De ce apare confuzia între „sindroame” și „sindromuri”

Confuzia apare deoarece terminația „-uri” este întâlnită la pluralul multor substantive neutre din limba română. De exemplu, spunem „un forum – două forumuri” sau „un aerodrom – două aerodromuri”. Prin analogie, unii vorbitori tind să formeze pluralul „sindromuri”.

Totuși, nu toate substantivele terminate în „-m” urmează același model de plural. În cazul cuvântului „sindrom”, DOOM3 indică forma „sindroame”.

Este important de precizat că unele dicționare, inclusiv DEX, consemnează și varianta „sindromuri”. Pentru exprimarea conformă normei actuale, însă, este recomandată forma „sindroame”, consemnată în DOOM3.

Exemple de folosire a pluralului „sindroame”

Forma corectă poate fi folosită în contexte precum:

Medicii au identificat mai multe sindroame genetice rare.

Cercetătorii studiază sindroamele asociate unor afecțiuni neurologice.

Unele sindroame pot avea manifestări asemănătoare.

Așadar, pluralul recomandat al substantivului „sindrom” este „sindroame”, nu „sindromuri”, dacă urmăm norma actuală din DOOM3.