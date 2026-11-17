Potrivit regulilor de fonetică, forma corectă este fra-u-dă. Cuvântul are trei silabe, iar vocalele „a” și „u” se pronunță separat, formând un hiat.

Despărțirea în silabe a cuvântului „fraudă”

În fonetică, hiatul reprezintă întâlnirea a două vocale alăturate care aparțin unor silabe diferite. Spre deosebire de diftong, în care o vocală și o semivocală se rostesc în aceeași silabă, în cazul hiatului fiecare vocală își păstrează valoarea vocalică și formează o silabă distinctă.

Aceeași regulă se aplică și în alte cuvinte din limba română. De exemplu, „poet” se desparte po-et, „aer” se desparte a-er, iar „duet” se desparte du-et.

Este important de făcut această distincție, deoarece simpla alăturare a două vocale nu înseamnă automat că acestea formează un diftong. Pentru o despărțire corectă în silabe, trebuie urmărită pronunțarea fiecărui cuvânt și identificată valoarea fonetică a sunetelor.