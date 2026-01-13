Presa de opoziție din Iran: Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor. „Majoritatea, sub 30 de ani”

Stiri externe
13-01-2026 | 12:32
proteste iran
AFP

Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele antiguvernamentale din Iran, conform Iran International, care citează surse oficiale și martori oculari

autor
Alexandru Toader

„Cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise în cel mai mare masacru din istoria contemporană a Iranului, în principal în nopțile de 8 și 9 ianuarie, iar acest masacru nu va fi îngropat în tăcere”, a scris Comitetul editorial al Iran International într-o declarație referitoare la numărul victimelor din timpul protestelor anti-guvernamentale, potrivit portalului de știri Iranintl.

Acest număr este cu mult peste estimările cele mai frecvent raportate până în prezent, care situează în prezent numărul victimelor la câteva sute.

Se precizează că informațiile se bazează pe mai multe surse, uciderile fiind comise în principal de Garda Revoluționară și forțele Basij, la ordinul liderului suprem Ali Khamenei, în special în nopțile de 8-9 ianuarie. Totodată, se arată că uciderile au fost organizate și nu au fost „neplanificate” sau rezultatul unor „ciocniri izolate”. Se precizează că numărul victimelor este estimarea autorităților de securitate iraniene.

Portalul iranian de opoziție Iran International susține că cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise de regim în timpul protestelor din ultimele zile, în „cea mai mare masacrare din istoria modernă a Iranului”.

Citește și
bebelusi
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile

Acest număr este cu mult peste estimările cele mai frecvent raportate până în prezent, care situează numărul victimelor la câteva sute.

Site-ul afirmă că informațiile se bazează pe mai multe surse, uciderile fiind comise în principal de Garda Revoluționară și forțele Basij, la ordinul liderului suprem Ali Khamenei, în special în nopțile de 8-9 ianuarie. Site-ul afirmă că uciderile au fost organizate și nu „neplanificate” sau rezultatul unor „ciocniri izolate”. Site-ul afirmă că numărul victimelor este estimarea autorităților de securitate iraniene, notează și Times of Israel.

Se menționează că informațiile au fost compilate și verificate din mai multe surse, inclusiv o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională și biroului prezidențial iranian, precum și surse din Garda Revoluționară Islamică, mărturii ale martorilor și informații de la oficiali din domeniul medical.

„Aceste date au fost examinate și verificate în mai multe etape și în conformitate cu standarde profesionale stricte înainte de a fi anunțate”, se menționează, adăugându-se că majoritatea victimelor aveau sub 30 de ani.

Sursa: Iranintl, Times of Israel

Etichete: victime, iran, proteste, morti,

Dată publicare: 13-01-2026 11:44

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile
Stiri externe
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile

Pentru prima dată de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Franţa s-au înregistrat în 2025 mai multe decese decât naşteri, chiar dacă populaţia a crescut uşor cu 0,25%, ajungând la 69,1 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026. 

Procurorul special al Coreei de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol
Stiri externe
Procurorul special al Coreei de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol

Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.

Trump riscă să pună capăt armistițiului din războiul comercial cu China prin tarifele impuse în legătură cu Iranul
Stiri externe
Trump riscă să pună capăt armistițiului din războiul comercial cu China prin tarifele impuse în legătură cu Iranul

La prima vedere, anunțul privind impunerea unor tarife de 25% împotriva oricărei țări care face comerț cu Iranul reprezintă o escaladare majoră a războiului comercial global declanșat de Donald Trump, scrie Sky News. 

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59