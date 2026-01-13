Presa de opoziție din Iran: Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor. „Majoritatea, sub 30 de ani”

Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele antiguvernamentale din Iran, conform Iran International, care citează surse oficiale și martori oculari

„Cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise în cel mai mare masacru din istoria contemporană a Iranului, în principal în nopțile de 8 și 9 ianuarie, iar acest masacru nu va fi îngropat în tăcere”, a scris Comitetul editorial al Iran International într-o declarație referitoare la numărul victimelor din timpul protestelor anti-guvernamentale, potrivit portalului de știri Iranintl.

Acest număr este cu mult peste estimările cele mai frecvent raportate până în prezent, care situează în prezent numărul victimelor la câteva sute.

Se precizează că informațiile se bazează pe mai multe surse, uciderile fiind comise în principal de Garda Revoluționară și forțele Basij, la ordinul liderului suprem Ali Khamenei, în special în nopțile de 8-9 ianuarie. Totodată, se arată că uciderile au fost organizate și nu au fost „neplanificate” sau rezultatul unor „ciocniri izolate”. Se precizează că numărul victimelor este estimarea autorităților de securitate iraniene.

Portalul iranian de opoziție Iran International susține că cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise de regim în timpul protestelor din ultimele zile, în „cea mai mare masacrare din istoria modernă a Iranului”.

Acest număr este cu mult peste estimările cele mai frecvent raportate până în prezent, care situează numărul victimelor la câteva sute.

Site-ul afirmă că informațiile se bazează pe mai multe surse, uciderile fiind comise în principal de Garda Revoluționară și forțele Basij, la ordinul liderului suprem Ali Khamenei, în special în nopțile de 8-9 ianuarie. Site-ul afirmă că uciderile au fost organizate și nu „neplanificate” sau rezultatul unor „ciocniri izolate”. Site-ul afirmă că numărul victimelor este estimarea autorităților de securitate iraniene, notează și Times of Israel.

Se menționează că informațiile au fost compilate și verificate din mai multe surse, inclusiv o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională și biroului prezidențial iranian, precum și surse din Garda Revoluționară Islamică, mărturii ale martorilor și informații de la oficiali din domeniul medical.

„Aceste date au fost examinate și verificate în mai multe etape și în conformitate cu standarde profesionale stricte înainte de a fi anunțate”, se menționează, adăugându-se că majoritatea victimelor aveau sub 30 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













