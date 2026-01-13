Întâlnire crucială la Casa Albă, pentru viitorul Groenlandei. Ministrul de Externe al insulei și cel danez, primiți de Trump

Miniștrii danez și groenlandez ai afacerilor externe vor fi primiți miercuri de vicepreședintele american J. D. Vance și șeful diplomației Marco Rubio la Casa Albă, a anunțat marți șeful diplomației daneze, relatează AFP, Reuters și dpa.

Ministrul danez Lars Lokke Rasmussen (foto) și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, au cerut o întâlnire cu liderul american după acesta și-a intensificat amenințările de a prelua Groenlanda, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

'Vicepreședintele american J. D. Vance a dorit de asemenea să participe la această reuniune și va fi gazda. Ea se va desfășura deci la Casa Albă', a declarat presei Lars Lokke Rasmussen.

Ministrul danez al apărării a anunțat că se întâlnește luni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre securitatea Arcticii.

Primăvara trecută J.D. Vance a anunțat o vizită nesolicitată în Groenlanda. În contextul reacțiilor suscitate, el și-a limitat deplasarea la baza aeriană americană Pituffik, în nord-estul insulei arctice.

În cursul acestei vizite de câteva ore el a criticat angajamentul danez din Groenlanda și pentru securitatea arctică, calificând regatul scandinav drept un 'aliat rău', provocând iritarea Copenhagăi.

Donald Trump a sporit îngrijorările Danemarcei și Goenlandei în ultimele zile, declarând, duminică, că SUA vor obține 'într-un fel sau altul' acest teritoriu arctic.

Din punctul de vedere al șefului diplomației daneze, reuniunea de miercuri trebuie să permită 'mutarea oricărei discuții despre Groenlanda (...) într-o sală de reuniune, unde ne putem privi în ochi și vorbi despre subiectele în chestiune'.

