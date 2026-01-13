Întâlnire crucială la Casa Albă, pentru viitorul Groenlandei. Ministrul de Externe al insulei și cel danez, primiți de Trump

Stiri externe
13-01-2026 | 14:55
Lars Lokke Rasmussen

Miniștrii danez și groenlandez ai afacerilor externe vor fi primiți miercuri de vicepreședintele american J. D. Vance și șeful diplomației Marco Rubio la Casa Albă, a anunțat marți șeful diplomației daneze, relatează AFP, Reuters și dpa.

autor
Stirileprotv

Ministrul danez Lars Lokke Rasmussen (foto) și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, au cerut o întâlnire cu liderul american după acesta și-a intensificat amenințările de a prelua Groenlanda, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

'Vicepreședintele american J. D. Vance a dorit de asemenea să participe la această reuniune și va fi gazda. Ea se va desfășura deci la Casa Albă', a declarat presei Lars Lokke Rasmussen.

Ministrul danez al apărării a anunțat că se întâlnește luni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre securitatea Arcticii.

Primăvara trecută J.D. Vance a anunțat o vizită nesolicitată în Groenlanda. În contextul reacțiilor suscitate, el și-a limitat deplasarea la baza aeriană americană Pituffik, în nord-estul insulei arctice.

Citește și
groenlanda
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat

În cursul acestei vizite de câteva ore el a criticat angajamentul danez din Groenlanda și pentru securitatea arctică, calificând regatul scandinav drept un 'aliat rău', provocând iritarea Copenhagăi.

Donald Trump a sporit îngrijorările Danemarcei și Goenlandei în ultimele zile, declarând, duminică, că SUA vor obține 'într-un fel sau altul' acest teritoriu arctic.

Din punctul de vedere al șefului diplomației daneze, reuniunea de miercuri trebuie să permită 'mutarea oricărei discuții despre Groenlanda (...) într-o sală de reuniune, unde ne putem privi în ochi și vorbi despre subiectele în chestiune'.

Sursa: Agerpres

Etichete: casa alba, groenlanda,

Dată publicare: 13-01-2026 14:55

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
„Contraoferta” lui Dmitri Medvedev pentru locuitorii Groenlandei: „Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”
Stiri externe
„Contraoferta” lui Dmitri Medvedev pentru locuitorii Groenlandei: „Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”

În mijlocul tensiunior internaționale cauzate de încercările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, Dmitri Medvedev a făcut o serie de declarații șocante.

„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat
Stiri externe
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat

O intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru apărare Andrius Kubilius, repetând opinia liderului danez Mette Frederiksen.

Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda
Stiri externe
Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

NATO încearcă să-l convingă pe Trump ca SUA, principalul membru al Alianței să nu ocupe Groenlanda, în timp ce liderul de la Casa Albă sugerează că aliații ar urma să aleagă între existența NATO și preluarea de către americani a insulei daneze.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59