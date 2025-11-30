Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume

Bradul de Crăciun este simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aducând lumina, magia și spiritul festiv în casele din întreaga lume. Însă, când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest obicei?

De regulă, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale. Indiferent de momentul în care montați bradul de Crăciun, acesta reprezintă o ocazie de a crea amintiri de neprețuit alături de cei dragi.

Când se împodobește bradul de Crăciun în mod tradițional

Bradul de Crăciun, simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, nu este doar un element decorativ, ci și un purtător al tradițiilor și semnificațiilor profunde. Dacă te întrebi când se împodobește bradul de Crăciun în mod tradițional, răspunsul se găsește în istoria europeană a acestui obicei.

Originea bradului de Crăciun decorat datează din secolul XVI, în regiunile Alsacia și Germania de sud‑vest, unde oamenii aduceau în case ramuri de conifere sau pomi întregi, decorați cu mere, nuci, lumânări și mici figurine, simboluri ale vieții și ale prosperității. Acest obicei a evoluat rapid, iar în comunitățile creștine, momentul împodobirii a fost legat de noaptea de Ajun, 24 decembrie, astfel încât bradul să fie un punct de atracție și lumină exact în seara în care se sărbătorește Nașterea lui Isus, conform britannica.com.

În tradiția clasică europeană, împodobirea bradului în Ajunul Crăciunului avea și un rol simbolic: luminițele reprezentau speranța și lumina care vine în lume, iar decorațiunile aminteau de belșug, familie și protecția casei împotriva spiritelor rele. Această practică s-a păstrat de-a lungul secolelor, devenind standardul tradițional în multe culturi din Europa, și ulterior în întreaga lume.

Astfel, momentul tradițional pentru împodobirea bradului de Crăciun este seara de 24 decembrie, deși, în zilele noastre, unele familii aleg să-l împodobească mai devreme, începând cu începutul lunii decembrie, păstrând totuși spiritul sărbătorii.

Shutterstock

De ce se împodobea bradul în Ajun

Tradiția împodobirii bradului de Crăciun în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, provine din Europa centrală și are origini în secolele XVI–XVII, în special în Germania și Alsacia. Există câteva motive principale pentru această practică:

Ajunul Crăciunului este noaptea dinaintea Nașterii lui Isus. Împodobirea bradului exact în această seară simboliza pregătirea casei pentru primirea Luminii, adică a lui Hristos, și aducea bucurie familiei chiar în momentul în care începea sărbătoarea religioasă. Luminițele de pe brad reprezentau lumina care pătrunde în întuneric, speranță și viață veșnică.

În Europa medievală existau obiceiuri cu “paradise trees” (pomul Raiului), folosit în spectacolele religioase care aveau loc în Ajun. Aceste pomi erau decorați cu mere, nuci și figurine, simbolizând fructele Edenului și darurile divine. Așadar, împodobirea bradului în Ajun continua această tradiție, aducând simbolurile raiului și belșugului direct în case, potrivit Britannica.

Prin împodobirea bradului în Ajun, bucuria și surpriza erau păstrate pentru copii și pentru întreaga familie. Astfel, bradul devenea un punct central al sărbătorii, iar decorarea lui era asociată cu magia și emoția Crăciunului, nu cu pregătirile premergătoare lunii decembrie.

De-a lungul timpului, obiceiul s-a consolidat ca moment tradițional: bradul se împodobea în Ajun în majoritatea regiunilor creștine din Europa, apoi s-a extins în lume, chiar dacă astăzi unii preferă să-l pună mai devreme, la începutul lunii decembrie, pentru a prelungi atmosfera sărbătorilor.

Când se împodobește bradul în prezent

În prezent, obiceiurile legate de împodobirea bradului de Crăciun s-au schimbat semnificativ comparativ cu tradiția clasică, când bradul era decorat în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Astăzi, tot mai multe familii aleg să împodobească bradul mai devreme, dorind să se bucure de atmosfera sărbătorilor cât mai mult timp.

În majoritatea țărilor europene și în Statele Unite, perioada preferată pentru decorarea bradului este sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. Astfel, luminițele, globurile și decorațiunile creează o atmosferă festivă în întreaga casă pe toată durata lunii decembrie, prelungind magia Crăciunului.

În orașele mari și în spațiile publice, cum ar fi piețele sau centrele comerciale, bradul este de regulă instalat și împodobit încă din mijlocul lunii noiembrie, pentru a marca oficial începutul sărbătorilor. În case, alegerea datei depinde însă de preferințele fiecărei familii: unii păstrează tradiția Ajunului, în timp ce alții pun bradul chiar la începutul lunii decembrie pentru a se bucura mai mult timp de decorațiuni.

Motivul principal pentru această schimbare este dorința de a prelungi atmosfera festivă, dar și comoditatea practică: bradul artificial poate fi păstrat în stare perfectă pe toată luna, iar cel natural, ales corect, rezistă mai bine dacă este decorat devreme.

În România, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale:

Mulți consideră Sfântul Andrei (30 noiembrie) ca începutul oficial al sărbătorilor și aleg să împodobească atunci bradul.

Unele persoane împodobesc bradul pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Această zi este pentru unii momentul simbolic de a aduce magia Crăciunului acasă.

În unele familii se păstrează obiceiul ca bradul să fie împodobit în Ajunul Crăciunului (24 decembrie).

Shutterstock

Cât timp se lasă bradul împodobit

În tradiția clasică europeană, bradul era lăsat împodobit până la sărbătoarea Bobotezei, pe 6 ianuarie, zi care marchează sfârșitul perioadei festive de Crăciun. Această dată era simbolică, pentru că perioada dintre Crăciun și Bobotează este cunoscută în calendarul creștin ca timpul în care spiritul sărbătorii rămâne activ, iar casa trebuie să fie plină de lumină și bunăstare. În România, această tradiție este păstrată de multe familii, iar bradul se desface după Sfântul Ion sau chiar după Bobotează, pentru a respecta obiceiul și a prelungi atmosfera sărbătorilor.

În zilele noastre, perioada poate varia în funcție de preferințele fiecăruia și de tipul bradului. Dacă vorbim despre un brad natural, acesta ar trebui să fie scos din casă înainte ca acele să înceapă să cadă excesiv, de obicei între 6 și 15 ianuarie. Aceasta previne dezordinea și menține siguranța, mai ales dacă bradul este împodobit cu lumânări sau lumini electrice. În cazul bradului artificial, acesta poate rămâne decorat mai mult timp, fără risc, chiar și până la jumătatea lunii ianuarie, sau până când familia simte că sărbătorile s-au încheiat. Alții preferă să-l dea jos imediat după Anul Nou, considerând că perioada festivă s-a încheiat, iar casa trebuie să revină la ritmul normal.

Pe lângă tradiție, un alt aspect de luat în considerare este întreținerea bradului: bradul natural trebuie udat regulat pentru a preveni uscarea rapidă și căderea acelor, iar bradul artificial trebuie păstrat într-un loc ferit de praf și umezeală pentru a-și menține aspectul. Astfel, bradul rămâne frumos și sigur pe întreaga perioadă a sărbătorilor.

Bradul de Crăciun poate rămâne împodobit între două și trei săptămâni sau chiar până la două săptămâni după Bobotează, în funcție de tipul bradului și de tradițiile familiale.

În ce țări nu se împodobește bradul de Crăciun

Deși bradul de Crăciun este unul dintre cele mai răspândite simboluri ale sărbătorilor de iarnă la nivel mondial, există țări și culturi unde acest obicei nu este practicat. În general, motivele țin de tradiții religioase, culturale sau de istorie recentă.

În multe state cu populație predominant musulmană, cum ar fi Arabia Saudită, Afganistan sau Iran, Crăciunul nu este o sărbătoare religioasă oficială, iar tradiția bradului de Crăciun nu există. Chiar dacă există comunități creștine mici, acestea rareori împodobesc bradul în public, iar obiceiul rămâne în mare parte privat sau absent.

În unele țări ortodoxe sau catolice mai puțin influențate de cultura occidentală, cum este Etiopia, unde Crăciunul se sărbătorește pe 7 ianuarie, bradul nu face parte din tradiția locală. În locul lui, oamenii folosesc alte simboluri de Crăciun, cum ar fi lumânări, icoane sau decorațiuni tradiționale specifice.

În anumite regiuni tropicale sau desertice, precum Maldivee, Oman sau Niger, bradul natural de Crăciun pur și simplu nu există în mod natural, iar tradiția occidentală a pomului decorat nu s-a integrat pe scară largă. În aceste locuri, oamenii folosesc alternative decorative, cum ar fi palmieri împodobiți cu luminițe sau alte ornamente, pentru a marca sărbătorile.

Există și comunități din țări diverse care nu practică împodobirea bradului pur și simplu pentru că nu fac parte din cultura populară locală. De exemplu, în multe părți ale Indiei, unde populația este predominant hindusă, bradul de Crăciun nu este un simbol tradițional, iar festivitățile se concentrează pe lumini și decorațiuni specifice culturii lor, precum Diwali sau alte sărbători locale.

Shutterstock

