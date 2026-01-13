Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Momentan, nu este clar ce formă va avea această tăiere de 10% din avelopa salarială, guvernanții nu au oferit încă detalii legate de cum ar urma să fie aplicată.

Cu toate acestea, trebuie precizat că acest lucru poate avea loc prin concedieri din aparatul de stat, reudcerea salariilor și sporurilor sau chiar aplicarea în tandem a acestor două măsuri.

Calculele făcute pe marginea execuției bugetare din primele 11 luni din 2025 indică faptul că o reducere cu 10% a anvelopei salariale din administrație ar urma să ducă la o economie de 3,1 miliarde de euro.

Știrile ProTV vă prezintă lista bugetarilor și numărul bugetarilor care ar urma să fie afectați de această reducere a anvelopei financiare:

Numărul bugetarilor din administrația centrală

1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat au 600.581 angajați:

Administrația Prezidențială: 290

Senatul României: 766

Camera Deputaților: 1.618

Înalta Curte de Casație și Justiție:14.727

Curtea Constituțională:127

Consiliul Legislativ: 91

Curtea de Conturi: 1.726

Consiliul Concurenței: 348

Avocatul Poporului: 140

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității: 209

Consiliul Național al Audiovizualului: 115

Secretariatul General al Guvernului: 3.623

Ministerul Afacerilor Externe: 2.174

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei: 777

Ministerul Finanțelor: 23.881

Ministerul Justiției: 2.641

Ministerul Apărării Naționale: 75.585

Ministerul Afacerilor Interne: 124.860

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: 4.051

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: 5.585

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: 3.395

Ministerul Transporturilor și Infrastructucturii: 607

Ministerul Educației și Cercetării: 293.788

Ministerul Sănătății: 18.265

Ministerul Culturii: 393

Ministerul Public: 6.156

Agenția Națională de Integritate: 91

Serviciul de Protecție și Pază: 1.515

Serviciul de Telecomunicații Speciale: 3.032

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: 1.344

Ministerul Energiei: 324

Academia Română: 3.235

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor: 225

Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989: 18

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale: 940

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat: 77

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării: 65

Agenția Națională de Presă AGERPRES: 235

Institutul Cultural Român: 116

Consiliul Superior al Magistraturii: 483

Autoritatea Electorală Permanentă: 396

Secretariatul de Stat pentru Culte: 35

Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers: 35

Consiliul Economic și Social: 33

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: 78

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: 157

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: 2.023

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților: 134

Academia Oamenilor de Știință din România: 29

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției: 23

2. Angajații din instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale 8.752

3. Angajații din instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj 42.980

4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: 163.243

- unități sanitare de subordonare centrală: 80.070

- unitățile de învățământ superior de stat: 67.945

- alte instituții: 15.228

Numărul bugetarilor din administrația locală

1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: 284.284

- învățământ preuniversitar: 4.546

- autorități executive locale: 279.738

2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: 180.722

- unități sanitare de subordonare locală: 147.199

Numărul bugetarilor, în scădere față de ianuarie 2025

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în noiembrie mai mic cu 31.946 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 815.556 (plus 593 faţă de octombrie 2025), iar dintre acestea 600.581 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 174 angajaţi, comparativ cu octombrie 2025).

Ministerele cu cele mai multe posturi ocupate

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 293.788 (plus 1.441 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne - 124.860 (minus 453), Ministerul Apărării Naţionale - 75.585 (minus 692), Ministerul Finanţelor - 23.881 (minus 37) şi Ministerul Sănătăţii -18.265 (minus 45).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.752 de posturi (minus 29 comparativ cu octombrie 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 42.980 (minus 138), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.243 de posturi ocupate (plus 586).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în noiembrie 2025, 465.006 de persoane (minus 883 comparativ cu octombrie 2025), dintre care 284.284 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 876) şi 180.722 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 7).

