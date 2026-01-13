Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

"În data de 09.01.2026, autorităţile portuare din oraşul Zimnicea au semnalat faptul că o navă de transport marfă eşuată anterior pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde. Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1.133 tone de fertilizator - CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar, Croaţia - Giurgiu", au precizat reprezentanţii Prefecturii Teleorman, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, la momentul semnalării evenimentului, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului.

"Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026 nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu", mai anunţă Prefectura Teleorman.

Prefectul judeţului Teleorman a convocat Grupul de suport tehnic pentru tipul de risc poluare de ape în cadrul căruia s-au stabilit următoarele măsuri: monitorizarea continuă a calităţii apei din zona evenimentului; informarea autorităţilor judeţene din aval cu privire la evoluţia situaţiei; informarea populaţiei cu privire la posibile riscuri; monitorizarea situaţiei cu privire la starea navei.

"În ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii populaţiei, precizăm că Direcţia de Sănătate Publică Teleorman a notificat evenimentul în sistemul informatic ReSanMed (Registrul Naţional al Riscurilor pentru Sănătate în Relaţie cu factorii de mediu în modulul 'Incident/accident' şi a anunţat direcţiile de sănătate publică ale judeţelor riverane Dunării, situate în aval de Zimnicea", transmite Prefectura Teleorman.

În funcţie de valorile parametrilor determinaţi în cadrul analizelor probelor prelevate din zona evenimentului, populaţia din aval va fi informată de eventualele riscuri.

Autorităţile din Teleorman precizează că pe raza judeţului nu există localităţi care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului.

"Toate instituţiile cu atribuţii colaborează pentru reducerea impactului acestui incident şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", au mai spus reprezentanţii Prefecturii.

Primăria orașului Zimnicea: ”Eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru”

La rândul său, Primăria orașului Zimnicea și-a anunțat locuitorii că nu există un pericol.

”Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român.”, au anunțat reprezentanții primăriei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













