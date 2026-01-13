Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Stiri actuale
13-01-2026 | 13:02
Barja Phoenix Jupiter
Facebook/Primăria Orașului Zimnicea

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

autor
Cristian Matei

"În data de 09.01.2026, autorităţile portuare din oraşul Zimnicea au semnalat faptul că o navă de transport marfă eşuată anterior pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde. Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1.133 tone de fertilizator - CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar, Croaţia - Giurgiu", au precizat reprezentanţii Prefecturii Teleorman, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, la momentul semnalării evenimentului, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului.

"Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026 nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu", mai anunţă Prefectura Teleorman.

Prefectul judeţului Teleorman a convocat Grupul de suport tehnic pentru tipul de risc poluare de ape în cadrul căruia s-au stabilit următoarele măsuri: monitorizarea continuă a calităţii apei din zona evenimentului; informarea autorităţilor judeţene din aval cu privire la evoluţia situaţiei; informarea populaţiei cu privire la posibile riscuri; monitorizarea situaţiei cu privire la starea navei.

"În ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii populaţiei, precizăm că Direcţia de Sănătate Publică Teleorman a notificat evenimentul în sistemul informatic ReSanMed (Registrul Naţional al Riscurilor pentru Sănătate în Relaţie cu factorii de mediu în modulul 'Incident/accident' şi a anunţat direcţiile de sănătate publică ale judeţelor riverane Dunării, situate în aval de Zimnicea", transmite Prefectura Teleorman.

În funcţie de valorile parametrilor determinaţi în cadrul analizelor probelor prelevate din zona evenimentului, populaţia din aval va fi informată de eventualele riscuri.

Autorităţile din Teleorman precizează că pe raza judeţului nu există localităţi care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului.

"Toate instituţiile cu atribuţii colaborează pentru reducerea impactului acestui incident şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", au mai spus reprezentanţii Prefecturii.

Primăria orașului Zimnicea: ”Eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru”

La rândul său, Primăria orașului Zimnicea și-a anunțat locuitorii că nu există un pericol.

Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român.”, au anunțat reprezentanții primăriei.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: Pro TV, Agerpres

Etichete: poluare, zimnicea,

Dată publicare: 13-01-2026 13:02

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Primăria Capitalei, sancționată pentru că nu a luat măsuri privind poluarea aerului. Sute de controale în București și Ilfov
Stiri actuale
Primăria Capitalei, sancționată pentru că nu a luat măsuri privind poluarea aerului. Sute de controale în București și Ilfov

Garda Națională de Mediu a aplicat în 2025 amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în București și Ilfov pentru depășirea valorilor-limită ale particulelor în suspensie și a sancționat Primăria București pentru neîndeplinirea măsurilor anterioare.

Poluarea cu particule toxice în centrul Bucureștiului depășește de 20 de ori valorile maxime. “O senzație acută de rău
PRO VERDE
Poluarea cu particule toxice în centrul Bucureștiului depășește de 20 de ori valorile maxime. “O senzație acută de rău"

Poluarea cu particule ultrafine în centrul Bucureștiului depășește chiar și de 20 de ori valorile maxime recomandate de OMS, a declarat la PRO Verde Oana Neneciu, Director Executiv Ecopolis, care administrează rețeaua de monitorizare a aerului Aerlive.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”
PRO VERDE
Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”

Garda de Mediu a început să folosească dronele din dotare pentru a opri arderile ilegale de deșeuri de lângă București. Ele vor fi interconectate cu bazele de date ale altor instituții, pentru a grăbi procedurile legale împotriva infractorilor.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale
Stiri actuale
Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale

Avaria de la centrala termică CET Sud din București afectează activitatea din unele spitale. Din cauza frigului din unitățile sanitare, unele intervenții chirugicale au fost amânate.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59