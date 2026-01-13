Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters .

Este pentru prima dată când autoritățile din Iran recunosc un număr mare de victime la protestele care au loc la nivel național.

Oficialul iranian, într-o declarație pentru Reuters, a afirmat că cei pe care i-a numit ”teroriști” sunt responsabili de moartea atât a protestatarilor, cât și a personalului de securitate.

Oficialul nu a oferit detalii cu privire la persoanele ucise.

Tulburările, declanșate de condițiile economice dificile, reprezintă cea mai mare provocare internă pentru autoritățile iraniene din ultimii cel puțin trei ani și survin pe fondul intensificării presiunii internaționale după atacurile israeliene și americane de anul trecut.

Autoritățile clericale iraniene, aflate la putere de la Revoluția Islamică din 1979, au încercat să adopte o abordare ”duală”, calificând protestele față de problemele economice ca fiind legitime, în timp ce au aplicat măsuri dure de securitate.

Teheranul a acuzat SUA și Israelul de incitare la tulburări și a afirmat că persoane anonime, pe care le numesc teroriști, au deturnat protestele.

Un grup pentru drepturile omului a identificat anterior sute de persoane ucise și a afirmat că mii de persoane au fost arestate.

Restricțiile de comunicare, inclusiv blocarea internetului în ultimele zile, au împiedicat accesul la informații.

Înregistrări video cu violențe între demonstranți și forțe de securitate, inclusiv câteva care au fost verificate de Reuters, au arătat că în Iran au loc confruntări violente cu focuri de armă și mașini și clădiri incendiate.

