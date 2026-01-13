Dunărea „fierbe”. Diferențele extreme de temperatură au creat un spectacol rar la Galați

Dunărea a oferit un adevărat spectacol în zorii zilei, la Galați. Într-un cadru de poveste, de la suprafața apei s-au ridicat nori de aburi denși care au invăluit întregul peisaj apoi s-au împrăștiat în atmosferă.

Pe vremuri, marinarii spuneau că "fierbe Dunărea" și erau îngrijorați, pentru că vizibilitatea pe fluviu era redusă. Azi însă, tehnica de navigare a spulberat orice teamă. Același fenomen a fost de dimineață și la malul mării.

Odată cu soarele care s-a înălțat la orizont, din apa fluviului s-au ridicat și aburii groși. Trecătorii de pe faleza Dunării au fost impresionați de peisaj.

Corespondent PRO TV: „Așa-numitul fenomen de fierbere a Dunării apare atunci când diferența de temperatură dintre apă și atmosferă este foarte mare. Marți, la Galați, apa are 4 grade, iar în aer sunt - 8 grade celsius."

În ciuda frigului, câțiva curajoși au preferat să admire fenomenul de aproape și au ieșit pe malul Dunării, la plimbare.

Bărbat: „Frumos. Este frumos”.

Femeie: „Chiar e o zi plăcută pentru plimbare. E rece, dar plăcut. Îmbrăcați adecvat."

Pe vremuri, fierberea Dunării și ceața le dădeau bătăi de cap navigatorilor. Acum, fenomenele care reduc vizibilitatea nu mai reprezintă nicio amenințare.

Adrian Maizel, AFDJ Galați: „Apare acest fenomen de vaporizare a apei, asemănător ceții. Nu afectează în niciun fel, mai ales că navele și toți armatorii au dotări suplimentare, au radare performante."

Fenomenul a fost observat marți dimineață și la Constanța. Apa Mării Negre are 6 grade, iar în aer sunt - 5.

