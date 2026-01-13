Dunărea „fierbe”. Diferențele extreme de temperatură au creat un spectacol rar la Galați

Stiri Diverse
13-01-2026 | 13:45
×
Codul embed a fost copiat

Dunărea a oferit un adevărat spectacol în zorii zilei, la Galați. Într-un cadru de poveste, de la suprafața apei s-au ridicat nori de aburi denși care au invăluit întregul peisaj apoi s-au împrăștiat în atmosferă.

autor
Marius Grama

Pe vremuri, marinarii spuneau că "fierbe Dunărea" și erau îngrijorați, pentru că vizibilitatea pe fluviu era redusă. Azi însă, tehnica de navigare a spulberat orice teamă. Același fenomen a fost de dimineață și la malul mării.

Odată cu soarele care s-a înălțat la orizont, din apa fluviului s-au ridicat și aburii groși. Trecătorii de pe faleza Dunării au fost impresionați de peisaj.

Corespondent PRO TV: „Așa-numitul fenomen de fierbere a Dunării apare atunci când diferența de temperatură dintre apă și atmosferă este foarte mare. Marți, la Galați, apa are 4 grade, iar în aer sunt - 8 grade celsius."

În ciuda frigului, câțiva curajoși au preferat să admire fenomenul de aproape și au ieșit pe malul Dunării, la plimbare.

Citește și
Cozi
Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor

Bărbat: „Frumos. Este frumos”.

Femeie: „Chiar e o zi plăcută pentru plimbare. E rece, dar plăcut. Îmbrăcați adecvat."

Pe vremuri, fierberea Dunării și ceața le dădeau bătăi de cap navigatorilor. Acum, fenomenele care reduc vizibilitatea nu mai reprezintă nicio amenințare.

Adrian Maizel, AFDJ Galați: „Apare acest fenomen de vaporizare a apei, asemănător ceții. Nu afectează în niciun fel, mai ales că navele și toți armatorii au dotări suplimentare, au radare performante."

Fenomenul a fost observat marți dimineață și la Constanța. Apa Mării Negre are 6 grade, iar în aer sunt - 5.

Noile telefoane din 2026 vin cu tehnologie avansată, dar și cu prețuri mai mari. Detalii la iLikeIT

Sursa: Pro TV

Etichete: dunare, galati, frig,

Dată publicare: 13-01-2026 13:44

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Un tânăr de 26 de ani din Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul în localitate
Stiri actuale
Un tânăr de 26 de ani din Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul în localitate

Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galați este cercetat penal, după ce a fost depistat de două ori, în decurs de două zile, încălcând legislația rutieră pe DN 25, în localitatea Umbrărești.

Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor
Stiri actuale
Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor

Haos la direcțiile de impozite și taxe locale din toată țara. La Galați, oamenii au venit luni cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor. 

Un bărbat care gonea pe străzile din Galați cu o mașină de 100.000 de euro a fost oprit de polițiști. Cum a rămas fără ea
Stiri actuale
Un bărbat care gonea pe străzile din Galați cu o mașină de 100.000 de euro a fost oprit de polițiști. Cum a rămas fără ea

Un autoturism în valoare de aproximativ 100.000 de euro, căutat de autorităţile italiene, a fost depistat în trafic de poliţiştii rutieri, în localitatea Vameş, la sfârşitul săptămânii trecute, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi
Stiri Socante
Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi

Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.

Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO
Stiri actuale
Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO

Atenția la detalii și dorința de a ajuta au contat enorm pentru o lebădă aflată în mare pericol. Un fotograf din Galați care a observat pasărea pe un lac aproape complet înghețat și-a dat seama că este rănită.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59