Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani

Horoscop cu Neti Sandu
12-01-2026 | 20:13
neti sandu
PRO TV

Horoscop 13 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. Sunt mici evenimente care ne aduc un plus de prestigiu și o să avem alt chef de muncă și de viață.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și ne axăm pe concret – să facem lucruri de calitate extra.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – CAPRICORN

E posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut și o să aveți o garanție financiară pe termen lung. E cineva căruia îi pasă de voi și o să vă ofere sprijin; o să fie volum mare de muncă și puțin ajutor nu v-ar strica.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă încânte cineva cu o preocupare de timp liber care vă pune creativitatea în mișcare și o să vă simțiți eliberați de toate angoasele existențiale. Lumea vă înconjoară cu atenție și poate primiți o invitație pentru weekend, să ajungeți prin altă zonă a țării.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – PEȘTI

Poate vă faceți și voi curaj să dați drumul proiectelor noi ca să aveți ce lucra și să aveți continuitate financiară. Apare cineva care visează să aveți o relație și, dacă și voi sunteți în căutarea perechii de suflet, poate-i acordați o șansă.

Citește și
neti sandu
Horoscop 12 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu

Horoscop 13 ianuarie 2026 – BERBEC

Poate vă așezați la masa negocierilor și o să vă negociați cu partenerii de afaceri până veți obține tot ce le-ați cerut, că nu vreți să lăsați lucrurile la voia întâmplării. Parcă o să stați mai bine cu banii în perioada care urmează, chiar dacă o să aveți și cheltuieli, dar se întrevede colaborări.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – TAUR

Prietenii vă convoacă pe la diverse întruniri, că pot ieși proiecte care să vă pună creativitatea în mișcare și munca o să vă fie apreciată. E cineva care vă tentează cu alt job, dar n-o să fiți ușor de convins.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – GEMENI

O să faceți niște demersuri ca să vă luați banii pe care îi așteptați, poate chiar de anul trecut, și o să vă puteți mișca zilele astea, în weekend. Poate faceți o comandă online ca să cumpărați diverse lucruri pentru interiorul locuinței și o să beneficiați și de un discount.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – RAC

Vă simțiți mai în largul vostru, încep să prindă contur visele voastre și o să aveți mai multă energie ca să dați o lovitură de imagine în sfera profesională. Se poate să luați niște bani și să vă descurcați cu cheltuielile neprevăzute, că pentru restul vă ajungeau.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – LEU

O să vă gândiți la o investiție – poate vreți să vă schimbați mașina, ori chiar la o locuință nouă vă gândiți, dar trebuie stabilit în consiliul de familie. Se așteaptă un răspuns de la voi cu privire la relația care se poate apropia de căsătorie. Știți ce veți alege.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să fiți mai comunicativi și o să acceptați și ajutorul altora, că v-ați obișnuit să rezolvați singuri totul, dar ceva s-a mai schimbat – ați devenit mai flexibili. Se poate să aveți de luat niște semnături și, dacă nu se poate online, o să faceți niște drumuri.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

O să strângeți în jurul vostru oameni care să pună umărul la o acțiune ce va fi pe gustul vostru și va fi și spre folosul altora. E posibil să apară o sursă neașteptată de bani și să aveți cu ce să plecați în weekend să vă deconectați.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – SCORPION

Vești bune – poate e momentul să vă reinventați, că ați acumulat suficientă experiență ca să știți care e domeniul vostru de excelență. E posibil să reapară cineva care vrea să mai capete o a doua șansă de a fi împreună. Vedeti ce decizii luați.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

E posibil să vină un angajator cu o ofertă de colaborare care să fie pe gustul vostru – poate vă va convinge. Se întrevede o mai bună colaborare cu șefi, autorități și o să fie un crescendo în sfera afacerilor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 12-01-2026 20:13

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Horoscop 12 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 12 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu

Horoscop 12 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să ne facem planuri cu bătaie lungă, ca să avem timp să lucrăm la detalii și să ne asigurăm succesul.    

Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută

Horoscop 11 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu emoții de tot felul. O să ne recuperăm încet, încet și o să îndreptăm lucrurile care ne-au rămas de rezolvat de anul trecut: o prietenie, o relație sentimentală, o căsnicie.  

Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste

Horoscop 10 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize plăcute. O să ne adunăm un pic după atâtea petreceri și mai ieșim puțin la aer curat, ca să luăm forțe proaspete și să ne revigorăm.  

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!
Stiri Mondene
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59