De ce ne place atât de mult carnea la grătar. Cât de bună este, de fapt, pentru sănătate

Carnea trebuie să fie bine pătrunsă și pusă apoi pe o farfurie curată. Contează și frecvența: este recomandat să consumăm carne roșie în cantități moderate și cât mai puține mezeluri, cârnați, bacon sau alte produse procesate.

Pentru un grătar mai sănătos, îndepărtează grăsimea vizibilă, folosește foc mediu și întoarce carnea des. O marinadă cu lămâie sau oțet, ulei , ierburi și condimente poate ajuta, însă nu refolosi marinada care a intrat în contact cu carnea crudă.

Problemele apar mai ales atunci când carnea este gătită la temperaturi foarte mari, direct în flacără sau până se înnegrește. Când grăsimea se scurge pe cărbuni, arde și produce fum, pe suprafața cărnii se pot depune substanțe nedorite. O friptură arsă consumată o singură dată nu înseamnă automat un pericol grav, însă este bine să evităm acest mod de preparare în mod repetat.

Grătarul poate face parte dintr-o masă echilibrată, mai ales dacă alegem pește, carne de pui fără piele sau bucăți mai slabe de vită și porc. Contează însă și ce punem lângă carne. Legumele pot ocupa jumătate din farfurie, iar friptura ar trebui să rămână o porție potrivită, nu să reprezinte întreaga masă.

Un rol important îl are și memoria. Mirosul de fum și de friptură poate fi legat de vacanțe, mese în familie, ieșiri la iarbă verde sau întâlniri cu prietenii. Creierul recunoaște aceste amintiri plăcute și le leagă de mâncare, astfel că pofta poate apărea înainte să vedem ce se află, de fapt, pe grătar.

Aceste reacții nu apar însă la fel în cazul tuturor. Unele persoane sunt mai sensibile la mirosuri, în timp ce altele sunt influențate mai mult de aspectul mâncării sau de faptul că îi văd pe cei din jur mâncând. Contează și cât de foame ne este deja, ce am mâncat în acea zi și cât de mult ne place, în general, carnea la grătar.

Mirosul de carne rumenită ajunge la creier înainte să gustăm ceva și îi transmite că urmează o masă gustoasă și sățioasă. Din acel moment, corpul începe să se pregătească pentru mâncare. Putem saliva mai mult, stomacul începe să producă sucuri digestive, iar atenția noastră se îndreaptă aproape automat spre sursa mirosului. De aceea, uneori ni se face foame chiar dacă, cu puțin timp înainte, nu simțeam nevoia să mâncăm.

Pentru ca această crustă să se formeze mai ușor, suprafața cărnii trebuie să fie cât mai uscată. Dacă este foarte umedă, căldura se consumă mai întâi pentru a evapora apa, iar carnea începe să se rumenească mai greu. Și fumul contribuie la gust. Când grăsimea și sucurile cărnii cad pe cărbunii încinși, se ridică un fum care ajunge din nou pe friptură și îi oferă o aromă mai intensă. Totuși, flăcările mari și fumul foarte gros nu sunt de dorit, deoarece pot arde suprafața cărnii.

Crusta rumenă care se formează pe carne nu apare întâmplător. Atunci când friptura ajunge pe grătarul încins, proteinele și zaharurile din carne reacționează între ele. Acest proces, numit reacția Maillard, schimbă culoarea cărnii și îi oferă acele arome plăcute de prăjit, caramelizat și rumenit, conform National Library of Medicine.

Carnea este și o sursă bună de proteine , fier , zinc și vitamine din grupul B , inclusiv vitamina B12 . Totuși, aceste beneficii nu apar pentru că este gătită pe grătar, ci țin de tipul de carne ales și de cantitatea consumată. Pentru o masă echilibrată, este bine să alegi bucăți mai slabe, porții potrivite și să adaugi lângă ele legume sau salate.

Gustul nu vine dintr-un singur element. Carnea aduce laolaltă savoarea specifică, sarea, grăsimea, textura și aromele care apar în timpul gătirii. Toate sunt simțite în același timp, iar creierul le transformă în acea senzație cunoscută de carne bine făcută pe grătar.

Atunci când este pusă pe grătar, suprafața cărnii se rumenește repede și formează o crustă plină de gust și arome. Dacă nu este lăsată prea mult pe foc, interiorul rămâne fraged și suculent, fiindcă păstrează o parte din apă, grăsime și sucurile proprii. Tocmai această combinație dintre crusta rumenă și mijlocul moale face ca friptura la grătar să fie atât de apreciată.

Totuși, felul în care este gătită poate face diferența dintre o masă gustoasă și una mai puțin prietenoasă cu sănătatea. Află de ce ne atrage atât de mult carnea la grătar, ce riscuri poate avea și cum o poți pregăti mai sănătos, fără să pierzi gustul.

Trucuri de la marii bucătari pentru o friptură fragedă și suculentă de fiecare dată

O friptură reușită nu ține doar de cât de bună este carnea. Bucătarii din restaurante spun că rezultatul final depinde și de câteva detalii simple, pe care mulți oameni le trec cu vederea atunci când gătesc acasă. De la bucata aleasă și modul în care pregătești carnea, până la temperatura tigăii și timpul de odihnă, fiecare etapă influențează gustul, textura și cât de suculentă va rămâne friptura. Iată câteva dintre trucurile folosite de bucătarii profesioniști pentru un rezultat cât mai bun, conform Guide.michelin.com.

Alege bucata potrivită

Totul începe atunci când alegi carnea. Bucătarii recomandă, de obicei, bucăți care au mici fire de grăsime printre fibre, aspect cunoscut sub numele de marmorație. În timpul gătirii, această grăsime se topește treptat și ajută carnea să rămână fragedă, suculentă și plină de gust. Printre cele mai apreciate bucăți se numără rib-eye, striploin și antricotul, fiindcă au suficientă grăsime pentru a nu se usca repede. Fileul este foarte fraged, însă are mai puțină grăsime, iar gustul său este ceva mai delicat.

Contează și grosimea fripturii. O bucată de aproximativ 2-4 centimetri se gătește mai ușor și îți permite să obții o crustă rumenă la exterior, fără ca interiorul să se usuce. Bucățile foarte subțiri se gătesc repede și pot trece în doar câteva minute de la fragede la prea uscate.

Scoate carnea din frigider înainte de gătire

În multe restaurante, friptura nu este pusă pe foc imediat ce a fost scoasă din frigider. Carnea este lăsată aproximativ 20-30 de minute, astfel încât să nu mai fie foarte rece atunci când ajunge în tigaie sau pe grătar. Dacă interiorul este rece, exteriorul se poate rumeni mult mai repede, în timp ce mijlocul rămâne insuficient gătit. Lăsată puțin înainte de preparare, friptura se va încălzi mai uniform, iar gradul de gătire va fi mai ușor de controlat. Nu este însă nevoie să stea ore întregi pe masă. Este suficient să o scoți din frigider înainte să pregătești celelalte ingrediente și ustensile. În acest fel, carnea nu mai ajunge rece direct pe suprafața încinsă, iar rezultatul poate fi mai uniform.

Șterge bine suprafața cărnii

Înainte să gătești friptura, tamponează bine suprafața cu prosoape de hârtie. Acest pas pare neînsemnat, dar poate face o diferență mare atunci când vrei să obții o crustă rumenă și gustoasă. Dacă suprafața cărnii este udă, căldura tigăii sau a grătarului va fi folosită mai întâi pentru evaporarea apei. În loc să înceapă să se rumenească, friptura va elibera lichid și se va găti pentru o vreme mai degrabă în abur.

O suprafață bine uscată intră imediat în contact cu tigaia încinsă și prinde mai repede culoare. Astfel se formează acea crustă aurie, cu gust intens, pe care o întâlnim de obicei la fripturile servite în restaurante. Nu trebuie să freci carnea, ci doar să o tamponezi ușor pe toate părțile.

Sarea se pune la momentul potrivit

Momentul în care pui sarea poate influența gustul final al fripturii. Pentru bucățile mai groase, mulți bucătari recomandă sărarea cu una sau chiar două ore înainte de gătire. În acest timp, sarea pătrunde treptat în carne și o condimentează mai uniform, nu doar la suprafață. Dacă nu ai suficient timp, poți pune sarea chiar înainte ca friptura să intre în tigaie. Este mai bine să o gătești imediat decât să o lași câteva minute după sărare, timp în care poate începe să elimine umezeală la suprafață.

Piperul este adăugat adesea chiar înainte de gătire sau spre final, deoarece se poate arde atunci când intră în contact cu o tigaie foarte încinsă. Poți folosi și usturoi, cimbru sau rozmarin, însă este bine ca aromele să completeze gustul cărnii, nu să îl acopere complet.

Tigaia trebuie să fie foarte încinsă

Pentru o crustă bine rumenită, tigaia trebuie încălzită înainte să pui carnea. Bucătarii preferă de multe ori tigăile din fontă sau pe cele cu fund gros, deoarece păstrează bine căldura și nu se răcesc imediat în momentul în care adaugi friptura. Tigaia trebuie să fie fierbinte, însă uleiul nu ar trebui să scoată fum gros. Dacă temperatura este prea mică, carnea va începe să lase lichid și se va găti lent, fără să capete culoarea rumenă și gustul intens pe care îl aștepți.

Nu înghesui mai multe bucăți în aceeași tigaie, deoarece temperatura va scădea brusc. Dacă ai mai multe fripturi, este mai bine să le gătești pe rând. Lasă și suficient spațiu în jurul fiecărei bucăți, astfel încât aburul să se poată ridica, iar suprafața să se rumenească uniform.

Întoarce friptura mai des decât crezi

Mult timp s-a spus că friptura trebuie întoarsă o singură dată, însă numeroși bucătari preferă să o întoarcă de mai multe ori în timpul gătirii. O întoarcere la aproximativ un minut poate ajuta carnea să se gătească mai uniform și să formeze o crustă frumoasă pe ambele părți. Prin această metodă, nicio parte nu rămâne prea mult timp în contact cu suprafața foarte fierbinte. Astfel, scade riscul ca exteriorul să se ardă înainte ca mijlocul să ajungă la gradul de gătire dorit.

Folosește un clește, nu o furculiță, pentru a întoarce friptura. Dacă înțepi carnea în mod repetat, o parte din sucuri se poate scurge. De asemenea, nu apăsa friptura cu spatula, deoarece nu se va găti mai repede, ci va pierde lichid și poate deveni mai uscată.

Untul, usturoiul și ierburile se adaugă spre final

După ce friptura a prins crustă, poți adăuga în tigaie puțin unt, câțiva căței de usturoi zdrobiți și ierburi aromatice, cum ar fi cimbrul sau rozmarinul. Aceste ingrediente sunt puse spre final pentru a nu se arde în timpul gătirii. Pe măsură ce untul se topește, înclină ușor tigaia și adună-l cu o lingură, apoi toarnă-l de mai multe ori peste friptură. În acest fel, carnea capătă o aromă mai bogată și o suprafață lucioasă, fără să fie nevoie să adaugi sosuri grele.

Ai grijă ca untul să nu se ardă. Dacă tigaia este foarte fierbinte, poți reduce puțin focul înainte să îl adaugi. Usturoiul și ierburile trebuie doar să își lase aroma în unt, nu să se înnegrească. Gustul lor trebuie să completeze friptura, nu să îl acopere pe cel al cărnii.

Folosește un termometru dacă vrei rezultate constante

Timpul de gătire diferă în funcție de grosimea bucății, temperatura inițială a cărnii și puterea focului. De aceea, două fripturi lăsate același număr de minute în tigaie nu vor fi neapărat gătite la fel. Un termometru pentru carne îți arată temperatura din interior și te ajută să oprești gătirea la momentul potrivit. Introdu vârful în partea cea mai groasă a fripturii, fără să atingi osul sau tigaia, deoarece acestea pot schimba valoarea afișată.

Această metodă este mai sigură decât verificarea după culoare, după timpul petrecut pe foc sau prin apăsarea cărnii cu degetul. După câteva utilizări, vei înțelege mai ușor cum se gătesc diferitele bucăți și vei obține rezultate mai apropiate de fiecare dată, fără să riști să lași carnea crudă în interior sau să o gătești prea mult.