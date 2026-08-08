Simon Parry, expert în amenajarea spațiilor exterioare din cadrul producătorului de top de pardoseli compozite Trex, a explicat cum să lăsăm gazonul să respire și de ce nu trebuie să ne îngrijorăm dacă acesta devine puțin maroniu, potrivit Daily Mail.

Tessa Cobley, expertă în combaterea dăunătorilor plantelor și proprietara Ladybird Plantcare, a explicat cum să atragem „cel mai mare aliat al grădinii”, gărgărițele, care acționează ca un mijloc natural de combatere a insectelor care sug seva plantelor.

Potrivit lui James Ewens de la Green Feathers, crearea unui mediu favorabil faunei sălbatice ar trebui, de asemenea, să fie o prioritate pentru grădinari.

„Grija pentru prietenii noștri înaripați și pentru polenizatori este o prioritate în august; udarea responsabilă pentru a sprijini păsările până la sfârșitul sezonului de reproducere și crearea unei băi pentru albine vor contribui la menținerea faunei sălbatice sănătoase”, a spus el.

Experții și-au împărtășit cunoștințele, astfel încât să te poți bucura din plin de ultimele săptămâni ale verii într-o grădină sănătoasă, îngrijită și plină de viață.

Lasă gazonul să respire

Atunci când tunzi gazonul vara, lamele mașinii de tuns ar trebui ridicate pentru a ajuta iarba să facă față căldurii, potrivit lui Simon.

„Ridicarea înălțimii de tăiere va menține iarba puțin mai lungă, ceea ce ajută la protejarea rădăcinilor de căldură”, a explicat el.

„Cel mai bine este să tunzi gazonul o dată la una-două săptămâni și să lași iarba tăiată pe loc, deoarece, atunci când este foarte cald, aceasta poate acționa ca un strat de mulci.”, a mai spus expertul.

El a mai spus că nu există niciun motiv de panică dacă iarba se îngălbenește sau devine maronie în timpul valului de căldură din această vară.

„Nu vă faceți griji dacă gazonul este maroniu, deoarece acest lucru poate fi normal pe vreme caniculară, ploile din toamnă îl vor face din nou verde”, a spus el.

„Iarba bine înrădăcinată este, din fericire, foarte rezistentă; își va reveni dacă este îngrijită corespunzător. În perioadele de căldură, iarba intră în mod natural într-o stare de repaus, ca mecanism de autoprotecție, destul de inteligent, nu?”, a precizat acesta.

James a recomandat udarea abundentă a gazonului după o perioadă prelungită de vreme caniculară, în locul „udării ușoare, puțin câte puțin și foarte des”.

„De fapt, cea mai bună abordare este să-i oferi spațiu și să lași natura să-și urmeze cursul, în afară de câteva udări abundente din când în când”, a spus James.

În cele din urmă, Simon recomandă să nu folosești îngrășăminte pentru gazon în luna august.

Fertilizarea ierbii în această perioadă va stimula apariția unor fire noi de iarbă, lăsând gazonul vulnerabil la dăunătorii de toamnă, la acumularea de resturi vegetale și la bolile gazonului.

Creează un spațiu sigur pentru gărgărițe

„Mulți oameni se îngrijorează atunci când văd o mulțime de insecte în grădină, însă acestea sunt esențiale pentru ca un spațiu exterior să prospere. Gărgărițele sunt un exemplu excelent. Ele fac parte în mod natural din ecosistemul grădinii și ajută la menținerea sub control a populațiilor de dăunători.”, a spus Tessa.

Aceste mici insecte îndrăgite, cu pete, sunt prădători naturali ai afidelor, insecte minuscule care sug seva plantelor, se înmulțesc rapid, afectează o mare varietate de plante și sunt considerate unii dintre cei mai dăunători paraziți ai grădinii.

Gărgărițele se ocupă cu ușurință de afide și de larvele lor și se hrănesc, de asemenea, cu alți dăunători precum musculițele de fructe, acarienii și păduchii țestoși.

Totuși, Tessa avertizează: „Gărgărițele au nevoie de o sursă sigură de hrană, așa că nu vă grăbiți să eliminați orice dăunător pe care îl vedeți.”, mai spune ea.

„Lăsarea unui număr mic de afide pe plantele mai puțin importante poate încuraja gărgărițele să viziteze și să se stabilească în grădina dumneavoastră.”, a spus aceasta.

Pentru a da un impuls grădinii, Tessa recomandă introducerea unor gărgărițe vii cumpărate de la un furnizor specializat, dar avertizează că acestea nu vor rămâne neapărat dacă mediul nu este potrivit.

„La fel ca orice altă formă de faună sălbatică, gărgărițele vor rămâne acolo unde au acces la hrană, adăpost și un mediu sigur. Făcând din grădina ta un loc primitor pentru ele, vei fi răsplătit cu unul dintre cei mai folositori mici vizitatori ai naturii.”, a precizat Tessa.

Adaugă „opriri” pentru polenizatori

Gărgărițele nu sunt singurele insecte pe care vei dori să le vezi bucurându-se de vegetația ta, albinele și fluturii sunt, de asemenea, oaspeți bineveniți.

James recomandă amenajarea unor „opriri pentru polenizatori”, astfel încât aceste vietăți să se poată odihni, reîncărca și hidrata în grădina ta, și să fie încurajate să revină.

„Poate fi la fel de simplu ca un bol puțin adânc cu apă proaspătă și pietre pe care insectele să poată ateriza, amplasat în apropierea unor plante bogate în nectar, precum lavanda sau echinacea. Chiar și un punct de popas foarte mic poate avea un impact important asupra polenizatorilor; câteva plante prietenoase cu polenizatorii, amplasate pe un balcon sau pe o terasă, lângă o sursă de apă puțin adâncă, pot reprezenta o verigă importantă pentru fauna sălbatică. Păstrați apa curată și completați-o în mod regulat și asigurați-vă că este puțin adâncă pentru polenizatori. Folosiți pietricele sau pietre pentru a crea locuri unde insectele să se poată așeza și hidrata fără riscul de a se îneca.”, a spus el.

Gărgărițele se hrănesc cu nectar și polen, astfel că introducerea unei varietăți de plante bogate în nectar în straturile de flori și în ghivece le poate oferi o sursă suplimentară de hrană.

Aceste insecte folositoare sunt atrase de „florile cu formă plată, asemănătoare unei umbrele, și de plantele aromatice”, printre care mărarul, feniculul, coriandrul, coada-șoricelului, angelica și lobularia dulce (Alyssum).

„Florile galbene și portocalii, inclusiv gălbenelele și calendula, sunt, de asemenea, alegeri excelente. Nu numai că vor atrage atenția unei gărgărițe, dar vor adăuga și multă culoare veselă straturilor de flori și recipientelor tale.”, a spus Tessa.

Hrănește păsările

„Este un subiect controversat în lumea grădinăritului, dar sunt aici pentru a clarifica lucrurile și a vă spune că păsările au nevoie de hrană suplimentară vara; aceasta trebuie doar oferită în mod responsabil. Hrănirea suplimentară este întotdeauna necesară, mai ales în august, când păsările sunt încă active pe durata orelor lungi de lumină și continuă să-și hrănească puii.”, , a spus James.

Vara aduce cu sine anumite boli la care păsările sunt vulnerabile, motiv pentru care James spune că igiena este „esențială”.

„Umpleți hrănitoarele cu cantități mici și în mod regulat, curățați-le temeinic prin frecare cel puțin o dată pe săptămână și mențineți sursele de apă pline pentru ca păsările să se poată hidrata și scălda. Evitați alimentele care se alterează rapid la căldură și folosiți hrănitori suspendate în locul celor plate. Oferiți alimente hrănitoare și ușor de digerat, precum semințe decorticate de floarea-soarelui, viermi de făină și amestecuri de semințe de calitate.”, a spus el.

Udați inteligent

James spune că udarea este una dintre cele mai importante sarcini de grădinărit care trebuie făcute corect.

„În primul rând, concentrați-vă asupra momentului zilei; soarele de la mijlocul zilei nu este un moment potrivit pentru udare. Dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai moderate, sunt cele mai bune momente, iar dacă ar trebui să aleg, udarea de dimineață este preferabilă deoarece reduce evaporarea și asigură o absorbție mai bună a apei de către plante.”, a spus el.

La fel ca în cazul gazonului, James spune că udarea mai rară, dar mai profundă, este mai benefică decât udarea puțin câte puțin în luna august.

„Udați abundent de câteva ori pe săptămână, mai degrabă decât puțin și des, pentru a încuraja dezvoltarea unor sisteme radiculare mai puternice. Aceasta este însă o recomandare generală și trebuie să adaptați udarea în funcție de situație!”, a spus el.

În cazul fructelor și legumelor, Simon spune că udarea regulată este în continuare necesară în august, deoarece vremea mai caldă provoacă o evaporare mai rapidă.

„Grămezile de compost se pot, de asemenea, usca și apoi înceta să mai funcționeze corespunzător în perioadele calde și secetoase. Udându-le, acestea vor continua procesul de compostare”, a adăugat el.

Coșurile suspendate și plantele recent plantate vor necesita mai multă apă, spune James, care a împărtășit regula sa de aur.

„Introduceți degetul aproximativ 2–3 centimetri în sol, iar dacă acesta este uscat, planta are nevoie de apă”, a explicat el.

Îndepărtați florile ofilite

O activitate care ar trebui continuată și în luna august este îndepărtarea florilor ofilite.

„Îndepărtarea florilor ofilite stimulează apariția unor noi creșteri, împiedicând plantele să-și consume energia pentru producerea semințelor.” Plantele anuale de sezon și plantele perene, dacă sunt curățate de florile ofilite în august, vor fi încurajate să înflorească și în toamnă.”, a spus Simon.

James a adăugat că îndepărtarea florilor ofilite menține plantele îngrijite, face loc pentru flori noi și împiedică florile să-și piardă prea repede petalele.

Totuși, James avertizează să nu îndepărtați florile de la plantele ale căror semințe sunt apreciate de păsări, precum floarea-soarelui și albăstrelele, pentru a încuraja vizitele frecvente ale acestora.

Recoltați fructele și legumele

„August este una dintre cele mai bune perioade ale anului pentru recoltarea fructelor și legumelor, deoarece multe dintre ele sunt acum gata de cules. Fructe și legume precum roșiile, anghinarea, castraveții, cartofii și prunele sunt acum gata pentru consum. Asigurați-vă că recoltați și fructele din pomi, care ar trebui să fie coapte.”, a spus Simon.

August este luna perfectă pentru recoltare, deoarece nu numai că veți avea o grămadă de produse extraordinare cultivate chiar de voi, dar veți împiedica și fructele și legumele să se coacă excesiv sau chiar să mucegăiască.

De asemenea, veți reduce riscul ca șobolanii și șoarecii să vină în grădină pentru o gustare și veți face loc pentru noi creșteri.