Decizia nu reprezintă însă o interdicție pentru Waze și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri dacă respectă condiții juridice stricte, scrie Telegraf rs.

Cazul a pornit de la o dispută din Franța

Cazul analizat de CJUE a apărut în urma unei dispute care a durat mai mulți ani între autoritățile franceze și Coyote, un serviciu similar aplicației Waze.

Legislația franceză permite deja poliției să ascundă temporar anumite avertizări în timpul unor operațiuni, precum controalele privind șoferii aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor ori căutarea unor suspecți considerați periculoși.

CJUE a stabilit că legislația europeană nu împiedică statele să introducă astfel de restricții atunci când acestea sunt necesare, proporționale cu obiectivul urmărit și limitate în timp.

Asta înseamnă că niciun stat nu are dreptul nelimitat de a dezactiva toate funcțiile aplicațiilor de navigație. Fiecare măsură trebuie justificată în mod concret și, în multe situații, trebuie comunicată și celorlalte instituții europene.

Decizia nu vizează toate tipurile de avertizări

Unul dintre cele mai importante aspecte este că hotărârea nu se referă la toate avertizările afișate de Waze.

Disputa nu a vizat informațiile despre radare fixe, limite de viteză, ambuteiaje, accidente sau pericole de pe șosea.

În centrul cazului se află avertizările care le-ar putea permite șoferilor să evite anumite controale ale poliției sau operațiuni speciale.

CJUE a adoptat, de asemenea, o poziție importantă cu privire la responsabilitatea platformelor digitale. Aplicațiile care folosesc algoritmi pentru a decide ce informații transmise de utilizatori sunt afișate, cui sunt prezentate și cât timp rămân vizibile nu trebuie considerate întotdeauna simple platforme pasive.

Prin urmare, în anumite situații, statele pot solicita eliminarea unor categorii de avertizări.

Deocamdată, pentru șoferi nu se schimbă nimic

Pentru moment, șoferii nu trebuie să facă nimic. Waze funcționează în continuare în mod normal, iar niciun stat membru nu este obligat să introducă restricții.

Hotărârea CJUE creează însă un precedent juridic important și deschide posibilitatea ca, în viitor, unele țări din Uniunea Europeană să solicite modificări în modul în care aplicațiile de navigație afișează avertizările privind anumite controale ale poliției.

Astfel, funcția care permite șoferilor să fie avertizați cu privire la anumite operațiuni ale poliției ar putea fi limitată în unele state, dar nu există în prezent o interdicție la nivelul întregii Uniuni Europene.