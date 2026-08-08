Specialiștii avertizează că publicarea excesivă a datelor personale pe internet crește riscul de fraude online. În același timp și hoții pot să afle când o locuință este goală.

Vacanța începe pentru cei mai mulți dintre noi cu o fotografie publicată pe rețelele de socializare.

Corespondent Pro TV: „Tocmai ce am făcut o postare pe una dintre rețelele mele de socializare în care am oferit destul de multe informații despre mine. De exemplu, am spus unde mă aflu și pentru cât timp voi lipsi de acasă. Pentru prieteni poate fi o simplă fotografie, însă pentru un infractor sunt indicii valoroase”.

Specialiștii avertizează că informații precum destinația, locul în care sunteți cazați și pentru câtă vreme pot fi folosite în atacuri de phishing, adică mesaje sau e-mailuri false care par trimise de reprezentanți ai hotelului, ai companiei aeriane ori ai platformei de rezervări prin care infractorii încearcă să vă fure datele personale și banii. Totodată, evitați să arătați lumii poze cu biletele de avion sau documentele de călătorie ca să nu riscați un furt de identitate.

Răzvan Stoica, expert Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Recomandăm ca fotografiile și experiențele din vacanță să fie distribuite după întoarcerea acasă, iar vizibilitatea postărilor să fie limitată la persoanele de încredere. Un gest simplu poate reduce semnificativ riscul atât al incidentelor de securitate fizică, cât și al fraudelor din mediul online”.

Tânăr: „Nu e stilul meu, îmi place să postez din când în când câte-o chestie ca să nu creadă lumea că am dispărut”.

Nu doar infractorii cibernetici stau la pândă. Și hoții din locuințe pot urmări postările din vacanță pentru a afla când nu este nimeni acasă. În primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate peste 5.000 de spargeri.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: „Vulnerabilitatea nu este determinată, în principal de valoarea bunurilor aflate în interior, ci de indiciile care semnalează absența proprietarului. Corespondența neridicată, obloane coborâte permanent, aceeași sursă de iluminat funcționând identic în fiecare seară. Precum și tocmai frecvent informațiile publicate pe rețele de socializare în timp real privind locul și durata deplasării”.

Polițiștii îi sfătuiesc pe cei care pleacă în concediu să instaleze un sistem de alarmă să se asigure că au închis bine ferestrele și ușa și să nu lase cheia de rezervă ascunsă în exteriorul casei și să nu păstreze sume mari de bani, bijuteri sau alte bunuri de valoare.