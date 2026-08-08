Alte două barje urmează să fie scufundate sâmbătă, operațiunea continuând pentru a asigura funcționarea centralei nucleare în condițiile secetei severe care a afectat debitul fluviului, arată news.ro.

„Operațiune reușită! După 11 ore de la începutul manevrelor, și cea de-a doua barjă a fost scufundată controlat în Dunăre (brațul Bala)”, a anunțat pe Facebook secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. El a explicat că procedura este una de coborâre lentă în poziția indicată de experți, în care pomparea apei se face în „coferdamuri”, pentru a putea coborî barjele până la suprafața apei și ulterior se trece la umplerea lor, astfel încât să se coboare cât mai echilibrat.

Barjele, amplasate strategic pentru redirecționarea debitului

Două barje sunt amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.

Debitele Dunării, în staționare și cu o ușoară creștere prognozată

Debitele Dunării sunt staționare, apoi vor înregistra o tendință de creștere începând cu data de 13 august, a anunțat vineri Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). Debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va crește și va ajunge la 1.450 mc/s.

Nivelul Dunării la Cernavodă, stabilizat temporar

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă, dar a rămas la -218 cm, același nivel ca în data de 3 august. Potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, nivelul este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august și se va menține staționar.

ANAR subliniază că autoritățile au reușit să câștige prin eforturile de până acum – dislocarea stâncii efectuată de Forțele Armate Române și operațiunile de dragaj realizate de AFDJ – alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă. Operațiunile continuă pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic în condițiile secetei prelungite.